بلينكن: نتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده تتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين.

وأضاف بلينكن إن الإدارة الأميركية تسعى لتعزيز تحالفات أميركا مع الشركاء حول العالم.

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وبخصوص جائحة كورونا صرح بلينكن أن أميركا تحتاج لوقت لهزيمة فيروس كورونا.

وعن الأزمة الأوكرانية شدد بلينكن على ضرورة وقف روسيا لتصعيدها في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا خطط للقاء بين بايدن وبوتين.

واستمرت لهجة التصعيد بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة بشأن أوكرانيا، حيث وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدا مباشرا بعدم السماح باقتراب واشنطن والغرب من حدود بلاده .

وبشأن الملف الأفغاني صرح بلينكن أن واشنطن تعمل على مراجعة سياستها في أفغانستان.