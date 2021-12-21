تسوية جديدة بين متهم أميركي وشبكة إخبارية

أعلن نيكولاس ساندمان، الشاب المتهم ظلما، أنه تم التوصل إلى تسوية قضائية مع شبكة NBC الأميركية. وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد انتقدت الطالب في مدرسة "كوفينغتون" الكاثوليكية الثانوية من كنتاكي، والبالغ من العمر الآن 19 عامًا بسبب مواجهة حدثت في مسيرة 2019 من أجل الحياة في واشنطن العاصمة.

وكتب الطالب ساندمان على "تويتر": "أود في هذا الوقت أن أفصح أن شبكة NBC وأنا توصلنا إلى تسوية"، مضيفا أن الشروط سرية.

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وبعد حادثة عام 2019 في واشنطن العاصمة، انتقدت العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الديمقراطيين، ساندمان لمواجهته أحد كبار السن من الأميركيين الأصليين في نصب لنكولن التذكاري بعد المسيرة.

وتم تسجيل ساندمان على شريط فيديو وهو يرتدي إحدى قبعات حملة الرئيس السابق دونالد ترمب: "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى"، بينما يبتسم للناشط ناثان فيليبس، في حين كان فيليبس يدق على طبلة احتفالية ويهتف على مقربة من وجهه.

وزعمت عدة تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن الحادث عنصري، متهمين المراهق الأبيض بالتفوه بكلمات عنصرية، وهو ما اعترض عليه ساندمان وشهود آخرون، كما أظهرت المقاطع الفيديو عكس ذلك. وقال ساندمان: "سمعتهم في المسيرة يصفوننا بالمتعصبين والعنصريين".

وبحسب "فوكس نيوز" Fox News فقد طلبت محامية من شبكة NBC نيوز وشبكة MSNBC تعويضات بقيمة 275 مليون دولار. وقامت كل من "سي إن إن" CNN و"واشنطن بوست" Washington Post بتسوية دعاوى تشهير مع ساندمان في عام 2020 مقابل مبالغ لم يتم الكشف عنها.

وطالبت الدعوى المرفوعة ضد "سي إن إن" CNN بتعويضات عن "الضيق العاطفي الذي عانى منه نيكولاس وعائلته" بسبب تقارير الشبكة.

وقال أستاذ كلية الحقوق وليام جاكوبسون لشبكة "فوكس نيوز"، في ذلك الوقت، إن موافقة شبكة "سي إن إن" على التسوية هي "مثال نادر على قدرة" شاب صغير "على الوقوف في وجه عملاق إعلامي".

وقدر المحامي أن المبلغ قد يصل الى ما لا يقل عن 7 أرقام.

وفي عام 2020 قال محامي ساندمان، تود ماكمورتري، لشبكة "فوكس نيوز"، إنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد "ما يصل إلى 13 متهمًا آخرين"، بما في ذلك شبكة ABC وCBS وThe Guardian وHuffPost وNPR وSlate و The Hill وGannett، التي تمتلك Cincinnati Enquirer، فضلا عن وسائل إعلامية صغيرة.