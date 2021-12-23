واشنطن: مستعدون لبدء حوار دبلوماسي مع موسكو لكن بشروط

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية يناير المقبل، لكن ضمن شروط، وذلك في أول رد فعل على المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض مستعد للتفاوض بشكل ثنائي أو متعدد من خلال "عدة قنوات"، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع الاول ومكانه.

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كما، قال إن "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى يعلم (الروس) أننا لن نقبل بها البتة".

المعاملة بالمثل

وشدد على "وجوب أن يقوم أي حوار على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تطرح مخاوفنا أيضا على الطاولة".

كذلك، تابع المسؤول في البيت الابيض "نواصل من كثب متابعة التحركات المقلقة للقوات الروسية وعمليات الانتشار على الحدود مع أوكرانيا".

وأكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون في الوقت نفسه لفرض "عقوبات شديدة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ أن "التحالف (العسكري) يبقى مستعدا لاجراء حوار بناء مع روسيا"، وفق ما أورد بيان نشره الجانب الاميركي الخميس بعد مشاورات بين الرجلين.

بوتين يشدد اللهجة

وقال بوتين في وقت سابق خلال مؤتمر الصحافي السنوي التقليدي "آمل في أن يسمح لنا أول رد فعل إيجابي (من الولايات المتحدة) بإعلان بدء المفاوضات (في جنيف) في كانون الثاني/يناير بالمضي قدمًا".

وكان الرئيس الروسي شدد لهجته الثلاثاء بإثارة رد "عسكري وتقني" إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياساتهم التي تشكل تهديداً.

وأضاف أن صواريخ الولايات المتحدة أصبحت على أبواب بلاده، لكنه أشار إلى أن رد الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية بشأن أوكروانيا "إيجابي".

علاقات متوترة

يذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، كانت شهدت في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة الحشد الروسي على حدود أوكرانيا وتواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية.

في حين هدد الرئيس الأميركي خلال الأسابيع الماضية، روسيا من عواقب ستكون مدمرة في حال قرر الرئيس بوتين اجتياح أوكرانيا.

وأكد بايدن أن بلاده سترسل المزيد من القوات الأميركية وقوات الناتو دفاعا عن أوكرانيا ضد أي هجوم روسي.

أما أوكرانيا فتصر على أن من حقها الانضمام للحلف، وتقول إن موسكو ربما تكون تخطط لغزو أراضيها مع استمرار حشد القوات الروسية قرب الحدود.