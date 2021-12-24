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السيناتور كروز يعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة

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السناتور تيد كروز

السيناتور كروز يعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلن السناتور الجمهوري تيد كروز أنه في وضع جيد بشكل خاص للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، مستشهداً بحصوله على المركز الثاني خلف المرشح آنذاك دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب لعام 2016.

وردا على سؤال من عما إذا كان سيفكر في ترشح آخر للبيت الأبيض أجاب كروز: "بالتأكيد"، وذلك في مقابلة مع The Truth Gazette ، وهي خدمة إخبارية محافظة.

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كما، أضاف "كما تعلم لقد ترشحت في عام 2016. لقد كانت أكثر متعة عشتها في حياتي. كان لدينا 17 مرشحا في السباق".

وحقق كروز ثاني أكبر عدد من المندوبين في مؤتمر الحزب الجمهوري لعام 2016 في كليفلاند. كما رفض تأييد ترامب وبدلاً من ذلك ناشد الجمهوريين "التصويت لضميرهم" وقوبل الخطاب بصيحات الاستهجان في قاعة المؤتمر.

كذلك، اشتبك كروز بضراوة مع ترامب خلال مسابقة الترشيح السابقة. لكن بعد شهرين من المؤتمر الجمهوري، أعلن أنه سيصوت لترامب في الانتخابات العامة ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبرز كروز في السنوات التي تلت ذلك باعتباره حليفًا قويًا لترامب في الكونجرس وكان أحد المشرعين الجمهوريين الذين قادوا الجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير.

وفاز كروز مؤخرًا بإعادة انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2018، متغلبا على النائب الديموقراطي السابق بيتو أورورك في سباق حصد اهتمامًا وطنيًا كبيرًا ودفع أورورك إلى الانتخابات التمهيدية للرئاسة الديمقراطية لعام 2020. والان أورورك يرشح نفسه للإطاحة بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت الجمهوري في عام 2022.

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