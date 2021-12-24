ترمب يقر بأخذ جرعة معززة من اللقاح.. وبايدن يمتدحه

رفض الرئيس السابق، دونالد ترمب، في مقابلة مع الإعلامية المحافظة كانديس أوينز الادعاءات التي تقوض فعالية لقاحات كورونا COVID-19، مؤكداً أن الفضل في "السرعة المذهلة" لتطوير اللقاحات يرجع إلى فترة وجوده في المكتب البيضاوي وشراكته مع شركات الأدوية الخاصة.

إلى هذا، قال ترمب "لقد توصلت إلى ثلاثة لقاحات وكلها جيدة جدًا جدًا.. وجاءت في أقل من تسعة أشهر وكان من المفترض أن يستغرق الأمر من 5 إلى 12 عامًا".

مادة اعلانية

لترد أوينز أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس في عام 2021 أكثر من عام 2020 حتى مع إعطاء اللقاح للجمهور.

ويواصل الرئيس السابق "اللقاحات تعمل لكن الأشخاص الذين يمرضون بشدة ويذهبون إلى المستشفى هم الذين لا يأخذون اللقاح.. لكنه لا يزال خيارهم".

وتابع: "انظري، نتائج اللقاح جيدة جدًا ، وإذا حصلت عليها، فهذا يعني ببساطة أن الناس لا يموتون عندما يأخذون اللقاح".

وكان ترمب قد قال مؤخرًا خلال مقابلة مع مضيف Fox News السابق بيل أورايلي إنه تلقى جرعة معززة من لقاح كورونا COVID-19.



وأوضح الرئيس السابق أنه على الرغم من نجاح التطعيمات فإنه ضد إجبار الناس على اللقاح ولبس الأقنعة، قائلاً إن "الناس يجب أن يحصلوا على حريتهم".



وتتعامل الولايات المتحدة حاليًا مع موجة شتوية من عدوى COVID-19 حيث انتشر متغير أوميكرون omicron في جميع أنحاء البلاد.

وأعادت السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جين ساكي الخميس تغريدة مقطع من مقابلة ترمب. وقالت بساكي في تغريدة على تويتر: "سأردد صدى الرئيس السابق ترمب هنا بشأن سلامة وفعالية اللقاحات.. خذ الجرعة المعززة".



وفي حديثها لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، قالت بساكي إن الرئيس بايدن أقر بأن ترمب أرسل "إشارة مهمة للعديد من الأميركيين حول أهمية الحصول على الجرعة المعززة".