.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترمب يقر بأخذ جرعة معززة من اللقاح.. وبايدن يمتدحه

  • الخط
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

ترمب يقر بأخذ جرعة معززة من اللقاح.. وبايدن يمتدحه

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

رفض الرئيس السابق، دونالد ترمب، في مقابلة مع الإعلامية المحافظة كانديس أوينز الادعاءات التي تقوض فعالية لقاحات كورونا COVID-19، مؤكداً أن الفضل في "السرعة المذهلة" لتطوير اللقاحات يرجع إلى فترة وجوده في المكتب البيضاوي وشراكته مع شركات الأدوية الخاصة.

إلى هذا، قال ترمب "لقد توصلت إلى ثلاثة لقاحات وكلها جيدة جدًا جدًا.. وجاءت في أقل من تسعة أشهر وكان من المفترض أن يستغرق الأمر من 5 إلى 12 عامًا".

الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع برنامج زمني لانتخابات ليبيا الانتخابات الليبية الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع برنامج زمني لانتخابات ليبيا

لترد أوينز أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس في عام 2021 أكثر من عام 2020 حتى مع إعطاء اللقاح للجمهور.

ويواصل الرئيس السابق "اللقاحات تعمل لكن الأشخاص الذين يمرضون بشدة ويذهبون إلى المستشفى هم الذين لا يأخذون اللقاح.. لكنه لا يزال خيارهم".

وتابع: "انظري، نتائج اللقاح جيدة جدًا ، وإذا حصلت عليها، فهذا يعني ببساطة أن الناس لا يموتون عندما يأخذون اللقاح".

وكان ترمب قد قال مؤخرًا خلال مقابلة مع مضيف Fox News السابق بيل أورايلي إنه تلقى جرعة معززة من لقاح كورونا COVID-19.

وأوضح الرئيس السابق أنه على الرغم من نجاح التطعيمات فإنه ضد إجبار الناس على اللقاح ولبس الأقنعة، قائلاً إن "الناس يجب أن يحصلوا على حريتهم".

وتتعامل الولايات المتحدة حاليًا مع موجة شتوية من عدوى COVID-19 حيث انتشر متغير أوميكرون omicron في جميع أنحاء البلاد.

وأعادت السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جين ساكي الخميس تغريدة مقطع من مقابلة ترمب. وقالت بساكي في تغريدة على تويتر: "سأردد صدى الرئيس السابق ترمب هنا بشأن سلامة وفعالية اللقاحات.. خذ الجرعة المعززة".

وفي حديثها لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، قالت بساكي إن الرئيس بايدن أقر بأن ترمب أرسل "إشارة مهمة للعديد من الأميركيين حول أهمية الحصول على الجرعة المعززة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ"المناسف"
موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات
وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
قبل أن تذهب
قيود في معظم دول العالم مع قرب أعياد رأس السنة
قيود في معظم دول العالم مع قرب أعياد رأس السنة
اكتشف المزيد