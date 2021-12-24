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مصمم لبيئة تهديد خطيرة.. البنتاغون يعلن عن نظام متطور جديد

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البنتاغون

مصمم لبيئة تهديد خطيرة.. البنتاغون يعلن عن نظام متطور جديد

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، عن منح عقد بقيمة 1.4 مليار دولار للإنتاج الأولي لنظام قيادة المعركة الثوري الجديد للجيش، ويشمل الدفاعات الجوية والصاروخية.

وينص العقد المبرم مع شركة Northrop Grumman Systems Corp. على الإنتاج الأولي لنظام قيادة المعركة المتكامل (IBCS) ، وهو نظام للأجهزة والبرمجيات يعمل على ربط أجهزة الرصد الفضائية والجوية والدفاعات الصاروخية الأرضية والدفاع الصاروخي والسفن الحربية.

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ووفقًا لشركة Northrop Grumman، فإن نظام IBCS "ثوري ويمكن البقاء على قيد الحياة في المعركة" ويستخدم شبكة من أجهزة متطورة لتوجيه أفضل لنظام الأسلحة لاستهداف وتدمير طائرات أو صواريخ العدو.

من جانبه، قال الجنرال كريستوفر إل سبيلمان إن النظام الجديد مصمم لبيئة تهديد خطيرة وغير مسبوقة.

كما أضاف الجنرال "إن مشغلي الدفاع الجوي والصاروخي اليوم مطالبون باتخاذ قرارات الاشتباك السريع في مجال جوي شديد التعقيد ومزدحم يتضمن طائرات معادية وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وأنظمة جوية بدون طيار وغيرها.

هجومية ودفاعية

وسيدمج النظام الجديد كلاً من الأنظمة والأسلحة القديمة وسيكون قادرًا على ربطها بأسلحة جديدة، هجومية ودفاعية.

وكان نظام القيادة قيد التطوير منذ عام 2010 وفي أغسطس 2019 أظهر اعتراض صاروخ كروز من مسافة بعيدة باستخدام باتريوت ورادار سينتينيل قصير المدى والدفاعات الصاروخية PAC-3.

وبعد أربعة أشهر أسقط نظام IBCS صاروخين كروز في وقت واحد في اختبار باستخدام رادار مشاة البحرية وأجهزة استشعار على متن طائرة من طراز F-35.

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