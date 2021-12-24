هاريس: التغطية الإعلامية ستكون مختلفة لو كنت رجلا أبيض

كشفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أن التغطية الإخبارية لها ستكون مختلفة إذا كانت رجلاً أبيض، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت لأصدقائها المقربين، إن هناك مشكلات لا يمكنها التحكم بها، كأزمة الحدود الجنوبية وحقوق التصويت في البلاد.

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من جانبه، قال وزير النقل بيت بوتيجيج للصحيفة الأميركية: "أعتقد أنه ليس سراً أن الأشياء المختلفة التي طُلب منها القيام بها تتطلب الكثير من المتطلبات، والكثير من العمل، بالإضافة إلى الكثير من المهارة".

كما أوضح النائب كارين باس، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، أنه كان ينبغي للإدارة أن تقف بجانب نائب الرئيس بقوة أكبر وسط تغطية إعلامية سلبية.

وفي مارس/آذار الماضي، كلف الرئيس، جو بايدن، هاريس بملف تدفق المهاجرين الذين اجتاحوا الحدود الجنوبية، وبالتفاوض مع المكسيك.

ثم تعرضت نائبة الرئيس لانتقادات بسبب انتظارها ما يقرب من ثلاثة أشهر لزيارة الحدود، ولإجاباتها بعد سؤالها عن سبب عدم ذهابها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت أقرب.

مخيبة للآمال

في المقابل، أكد النائب هنري كويلار، وهو ديمقراطي من تكساس، لصحيفة "التايمز" إن تجربته مع فريق هاريس كانت مخيبة للآمال.

وتابع "أقول لها مع احترامي الشديد، لقد تم تكليفها بهذه الوظيفة، ولا يبدو أنها مهتمة، لذلك سننتقل إلى أشخاص آخرين يعملون في هذه القضية".

هذا ووجد استطلاع حديث لـ Rasmussen Reports أن أكثر من نصف الناخبين لديهم رأي سلبي عن كامالا هاريس، ولا يعتقدون أنها مستعدة لتولي المنصب إذا ترك بايدن منصبه.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من الناخبين المحتملين ينظرون إلى هاريس بشكل سلبي.