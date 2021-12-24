واشنطن: تزويد إيران للحوثيين بالأسلحة يطيل أمد الحرب باليمن

أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة، أن تزويد إيران لميليشيا الحوثيين بالأسلحة يطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضافت أن نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني لميليشياتها في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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كما أوضحت أن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عزز الهجمات الحوثية على مأرب، لافتة إلى أن الأسلحة الإيرانية للحوثيين تسببت بمأساة للمدنيين في اليمن.

ودعت الأطراف اليمنية إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب. كذلك شددت الخارجية الأميركية في البيان على التزامها بمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة.

مصادرة أسلحة وذخيرة

وكانت البحرية الأميركية قد حجزت في 20 ديسمبر الجاري، حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47، و226600 طلقة ذخيرة من قارب صيد في شمال بحر العرب.

كذلك، قال بيان للبحرية الأميركية، مساء أول من أمس الأربعاء، إن السفن الساحلية لدوريات البحرية الأميركية عثرت على الأسلحة أثناء بحث أجراه أفراد من خفر السواحل الأميركي. وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق لفحصها.

وأوضح البيان أن التقييم الأولي يشير إلى أن القارب منشأه إيران وعبر المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.

انتهاك القرارات الدولية

كما أشار البيان إلى أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.

وبحسب البيان، فقد عرَّف طاقم القارب المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون.

يشار إلى أنه في الخامس من الشهر الجاري، قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في شمال بحر العرب استولت على شحنة أسلحة كبيرة على قارب تحتوي على أجزاء صاروخية إيرانية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن.