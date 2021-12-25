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بعد فضيحة "كير".. العثور على داعية إخواني مقتولا بأميركا

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الداعية الإخواني محمد حسن أدم
الداعية الإخواني محمد حسن آدم

بعد فضيحة "كير".. العثور على داعية إخواني مقتولا بأميركا

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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عثرت السلطات الأميركية، مساء أمس الجمعة، على جثة إمام مسجد محسوب على جماعة الإخوان داخل سيارة في ولاية أوهايو.

تجسس وخيانة.. فضيحة مدوية تطال مسؤولاً كبيراً بمنظمة "كير" الإخوانية أميركا الإخوان المسلمون تجسس وخيانة.. فضيحة مدوية تطال مسؤولاً كبيراً بمنظمة "كير" الإخوانية

في التفاصيل، عثرت السلطات على الداعية الأميركي الجنسية الصومالي الأصل، محمد حسن آدم، إمام مسجد أبو هريرة مقتولا داخل سيارة، وذلك في الجانب الشرقي من مدينة كولومبوس وفي قطعة أرض مليئة بالأشجار.

اختفاء ثم العثور على الجثة

بحسب أعضاء الجالية الصومالية في كولومبوس، فقد اختفى الشيخ المحسوب على جماعة الإخوان مساء الأربعاء حتى تم العثور على جثته في سيارة مصابة بعدة طلقات نارية، عند تقاطع جويس والشارع 17 في شمال كولومبوس بأوهايو.

مكافأة كير

إلى ذلك، رصدت منظمة كير المحسوبة على جماعة الإخوان مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لضبط قاتل الداعية الصومالي، وفق ما أعلن نهاد عوض، مدير عام المنظمة.

تغريدة مسؤول في كير
تغريدة مسؤول في كير

يأتي ذلك يعد أيام قليلة من إعلان "كير" إقالة مدير فرعها في أوهايو بعد اتهامات بالخيانة وتسريب معلومات.

فضيحة المنظمة

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست " أن هذه الإقالة فضحت علاقة "كير" المحسوبة على الإخوان بحركة حماس، والتي تصنفها واشنطن إرهابية.

الداعية الإخواني محمد حسن آدم
الداعية الإخواني محمد حسن آدم

وأقالت "كير" مديرها في ولاية أوهايو، رومين إقبال، بتهمة الخيانة وتسريب معلومات حيث يعد رومين أحد أبرز المديرين القياديين في المنظمة التي انضم إليها قبل نحو 15 عاماً، فيما أكدت المنظمة أن ما أقدم عليه المدير المقال خيانة وانتهاك للثقة، جرى التخطيط له منذ سنوات.

واتهمت "كير" موظفها المُقال بالعمل مع مشروع "آي بي تي الاستقصائي حول الإرهاب، وأنه كان يخون المجلس منذ سنوات، وهو ما قد يعرضها للمساءلة بسبب علاقاتها مع حماس والأنشطة الإرهابية.

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