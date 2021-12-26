ولاية نيوجرسي توافق على دفع 53 مليون دولار كتسوية لضحايا كورونا 

وافقت ولاية نيوجيرسي على دفع ما يقرب من 53 مليون دولار كتسوية مع أسر ما لا يقل عن 119 من المحاربين القدامى، الذين ماتوا بسبب كورونا COVID-19 في مراكز رعاية تابعة للحكومة خلال المراحل الأولية للوباء.

وقال مسؤول إداري إنه من المقرر أن تتلقى كل أسرة حوالي 455 ألف دولار، مع تحديد القيمة الفعلية خلال إجراءات التحكيم.

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وأضاف المسؤول: "لقد عانت أسر أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا COVID-19 الكثير". "نأمل أن تسمح هذه التسوية لهم بالمضي قدمًا ووقف سنوات من التقاضي المطول وغير المؤكد".

وتوفي ما يقرب من 200 من قدامى المحاربين في اثنين من منشآت المحاربين القدامى التي تديرها الحكومة في ولاية نيوجيرسي بعد أن بدأ الوباء ، وفقًا للتقرير.

وبعد وفاتهم أطلقت وزارة العدل تحقيقًا فيدراليًا بشأن القضية والذي كشف أن هناك "سببًا يدعو للقلق من أن جودة الرعاية الطبية في دور رعاية المسنين هذه كانت ضعيفة".

وقال التقرير إنه في مراكز باراموس ومينلو بارك، تم رفض لبس الكمامات لطواقم الإسعاف من قبل مديري هذه المراكز.

وقال بول دا كوستا محامي العديد من العائلات "لا يمكن لأي مبلغ من المال أن تحل محل حياة المحاربين القدامى المفقودين، لكنني وموكلي مقتنعون بأن هذه التسوية توفر قدرا جيدا من العدالة المدنية والمساءلة".