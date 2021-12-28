أميركا.. تخفيض فترة الحجر الصحي للمصابين بكورونا إلى النصف

أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الامريكية يوم الاثنين اختصار وقت العزل الموصى به للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 من 10 أيام إلى خمسة أيام إذا لم تظهر عليهم أعراض.



وتسعى الإرشادات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين ما نعرفه عن انتشار الفيروس والحماية التي يوفرها التطعيم والجرعات المنشطة ، وفقًا لمديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي.





وتذهب التوجيهات الجديدة إلى أبعد من التوصية في الأسبوع الماضي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي اقصر عزلهم من 10 أيام إلى سبعة أيام إذا كانوا بدون أعراض.