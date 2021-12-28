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واشنطن: ننتظر الحوار مع روسيا بفارغ الصبر

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أميركا روسيا

واشنطن: ننتظر الحوار مع روسيا بفارغ الصبر

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الولايات المتّحدة وروسيا ستجريان في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل محادثات تتناول ملفّي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.

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إلى هذا، قال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي لوكالة فرانس برس إنّ "الولايات المتّحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا"، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع الأول قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" التي تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة.

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