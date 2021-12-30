طائرات أميركية تحلق فوق أوكرانيا.. وروسيا تعزز قواتها

وسط توترات شديدة مع روسيا، حلقت القوات الجوية الأميركية يوم الاثنين بطائرة من طراز E-8C فوق شرق أوكرانيا في مهمة استطلاع سرية.

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في التفاصيل، أفاد المتحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا، روس ولفكيل، بأن هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها الطائرة فوق المنطقة، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة CNN الأميركية.

تصرّف روتيني

ورغم ذلك، لم يكشف البنتاغون عن مسار الطائرة أو معلوماتها الاستكشافية، إلا أن ولفكيل قال إن الولايات المتحدة تشغل بشكل روتيني طائرات في منطقة البحر الأسود لدعم أهداف استخباراتية مختلفة للولايات المتحدة والتحالف.

كما جاءت المهمة بعد يومين فقط من بدء انسحاب أكثر من 10000 جندي روسي من مناطق مختلفة بالقرب من أوكرانيا.

وفي حين وافقت الحكومة الأوكرانية على الرحلة، وردت معلومات تفيد بأن الطائرة بقيت بعيدة عن منطقة دونباس الواقعة تحت سيطرة قوات موالية لروسيا تطالب بالاستقلال عن أوكرانيا.

ومع ذلك، يمكن للطائرة أن ترصد التحرك على جانبي الحدود دون الدخول إلى مناطق النزاع.

مخاوف دولية من الحشد الروسي

يشار إلى أن الحشد الروسي على الحدود كان أثار مخاوف من أن تغزو موسكو جارتها مرة أخرى، بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وهو ما نفته روسيا مرارا.

وأجرى الرئيس بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر حذره فيها من أن روسيا ستعاني من عواقب اقتصادية إذا اختارت غزو أوكرانيا.

كما من المقرر أن يجري بايدن مكالمة هاتفية أخرى مع الزعيم الروسي يوم الخميس قبيل مناقشات أكبر بشأن المطالب الأمنية للبلاد.