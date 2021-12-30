غراهام: ترمب سيحصل على ترشيح الحزب الجمهوري 2024

قال السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، سيحصل على الأرجح على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 إذا كان يريد الترشح.

وأضاف غراهام لقناة "فوكس نيوز" في برنامج "هانيتي" يوم الأربعاء : "القاعدة الجمهورية تقدر ترمب. نحن لا نثمن كل الأشياء التي قام بها في بعض الأحيان. ولكن من وجهة نظر سياسية، كان الرئيس الأكثر نجاحًا من وجهة نظر المحافظين منذ رونالد ريغان. سيكون ترمب في البيت الأبيض عام 2024 إذا أجرى حملة منضبطة".

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وتابع غراهام: "تذكروا سنوات ترمب، ونجاحه في ملف الحدود الجنوبية وداعش وأفغانستان واستقلال الطاقة. يتعين على الجمهوريين في الكابيتول هيل التحدث عن إنجازات ترمب كل يوم خلال انتخاباتهم".

وأوضح غراهام أنه إذا ركّز الجمهوريون على الوصول إلى الشعب الأميركي برسالة "أميركا أولاً"، فسيكون 2022 عام تألق للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، مع ضرورة إبراز إخفاقات الديمقراطيين.

وأردف غراهام أن على الجمهوريين "البحث عن أجندة "أميركا أولاً" بقيادة دونالد ترمب، والتي يمكننا العمل عليها كفريق واحد مع الإشارة إلى عيوب أجندة بايدن".

وتابع: "عام 1994، فزنا بـ 73 مقعدًا ونجحنا في تولي البيت الأبيض لأول مرة منذ 40 عامًا. إذا لعبنا بأوراقنا بشكل صحيح، فسوف نتجاوز ذلك".

وأكد غراهام أن "الديمقراطيين عالقين بين اليسار الراديكالي والجناح الأكثر اعتدالا في حزبهم".

وحذر قائلا: "التطرف آخذ في الصعود ويستعر في أفغانستان، ولدينا حدود جنوبية مفتوحة. وإذا لم نتعامل مع القضيتين، فقد يكون عام 2022 هو أخطر عام لأميركا والعالم منذ عام 1939".