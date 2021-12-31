علمت أنها مصابة بكورونا بعد الإقلاع.. فحجرت نفسها بحمام الطائرة

في إحدى القصص الغريبة والطريفة، عزل طاقم إحدى الطائرات الأميركية مدرّسة من ولاية ميتشغن في حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد أن ثبتت إصابتها بـكورونا أثناء السفر إلى أيسلندا من شيكاغو.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" USA Today أن ماريسا فوتيو كانت مسافرة في 20 ديسمبر، عندما أجرت اختبارًا سريعًا كان في يدها بعد أن بدأ حلقها يؤلمها.

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وقالت ماريسا فوتيو إنها علمت "في غضون ثانيتين" أنها مصابة بالفيروس، مضيفة: "كان هناك 150 شخصًا على متن الطائرة، وكانت مخاوفي الأكبر هي نقل المرض لهم".

بعدها قررت المعلمة أن تحجر نفسها في حمام الطائرة لمدة 5 ساعات هي زمن الرحلة، حيث صورت مقطع فيديو على TikTok حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وأخبرت فوتييو برنامج "توداي" أنها تمكنت من اجتياز الحجر الصحي الصعب بسبب المضيفة، التي قامت بتوصيل الطعام والشراب لها أثناء وجودها في حمام الطائرة وكانت "تتفقدها باستمرار".

وبعد هبوط الطائرة، غادرت فوتيو للعزل في أحد فنادق الصليب الأحمر. وأرسلت المضيفة لها الزهور وشجرة عيد الميلاد الصغيرة المضاءة إلى غرفتها حتى تتذوق طعم عيد الميلاد، بينما كانت في الحجر الصحي، وفقًا لصحيفة "يو إس إيه توداي".

ووثقت فوتير الهدايا في TikTok واصفة المضيفة بأنها "حقًا ملاك على هذه الأرض".

وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسارع المسافرون لقضاء العطلات للعودة إلى منازلهم حيث تسبب متغير أوميكرون في زيادة حالات كوفيد-19 على مستوى العالم.