بعد إنذارها 4 مرات.. تويتر يحظر حساب نائبة أميركية

حظرت شركة تويتر اليوم الأحد الحساب الشخصي للنائبة الأميركية مارجوري تايلور غرين بسبب الخروقات المتعددة لسياسة التضليل الخاصة بكوفيد 19، بحسب بيان للشركة.

وعلق حساب غرين بشكل دائم بموجب نظام "الإنذار" الذي أطلقه موقع تويتر في مارس/آذار، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المنشورات المضللة بشأن فيروس كورونا، والتي تكفي لإلحاق الضرر بالناس.

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يؤدي حصول الحساب على إنذارين أو ثلاثة إلى إغلاقه لمدة 12 ساعة، بينما تؤدي أربعة إنذارات إلى تعليقه لمدة أسبوع، في حين قد يؤدي الحصول على خمسة إنذارات أو أكثر إلى حذف الحساب بشكل دائم من تويتر.

كان موقع تويتر قد علق الحساب في وقت سابق لفترات تتراوح بين 12 ساعة وأسبوع كامل.

ويطبق الحظر على حساب غرين الشخصي، لكنه لا يؤثر على حسابها الرسمي على تويتر.

تغريدتها عن كورونا

وكانت غرين قد نشرت تغريدة قبل فترة قصيرة من تعليق الحساب لمدة أسبوع في يوليو/تموز، زعمت أن الفيروس ”ليس خطيرا بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسمنة، وأولئك الذين هم أقل من 65 عاما”.

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 250 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا كانت في صفوف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.

وفي وقت سابق انتقدت غرين تعليق حسابها لمدة أسبوع باعتباره ”هجوما على النمط الشيوعي على حرية التعبير”.