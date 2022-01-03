أميركا تهدد برد حاسم على روسيا.. وزيلينسكي ممتن!

بعدما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا، ثمّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم واشنطن الراسخ لبلاده.

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وكشف زيلينسكي في تغريدة على تويتر، أنّه بحث مع نظيره الأميركي الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد، وفق قوله.

حوار وجهود لحل الأزمة

فيما أتت هذه التطورات بعدما أكد البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكراني جددا دعمها للجهود السياسية والحوار الاستراتيجي مع روسيا لحل الأزمة.

وكان بايدن أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.

تهديد روسي وتوتر

يذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، كانت شهدت في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بحجة حماية أوكرانيا من تهديد روسي محتمل، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.