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متى التقى بايدن؟.. كورونا تطال وزير الدفاع الأميركي

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لويد أوستن (أرشيفية من رويترز)

متى التقى بايدن؟.. كورونا تطال وزير الدفاع الأميركي

الوزير المصاب سيحضر الاجتماعات افتراضياً

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في ساعة مبكرة من الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الوزير المريض في عدة تغريدات عبر تويتر، إن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وإنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك ظهر الأحد.

كما أوضح أن لديه أعراضا خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه، مؤكداً أنه سيعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة.

في حين أكد بيان للبيت الأبيض أن الوزير المصاب سيحضر الاجتماعات افتراضيا خلال الأسبوع المقبل ويحتفظ بكامل صلاحياته.

متى التقى بايدن؟

في سياق متصل، أشار أوستن إلى أنه التقى الرئيس الأميركي جو بايدن آخر مرة في 21 ديسمبر/كانون الأول، أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

وكان مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي) قد قلل فترة العزل الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من كورونا من دون أعراض إلى خمسة أيام، بانخفاض من 10، في حين لا يتطلب الأمر اختبارًا لتأكيد أن الشخص لم يعد معديًا قبل عودته إلى العمل أو التواصل الاجتماعي.

لويد أوستن
لويد أوستن

وشدد أوستن على أنه لم يذهب إلى البنتاغون منذ يوم الخميس الماضي، حيث التقى وقتها مع عدد قليل من الموظفين ولفترة وجيزة، وكانوا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي كان تلقى جرعتين من لقاح كورونا، كما حصل على جرعة معززة أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وهي ما جعلت أعراض الإصابة خفيفة.

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