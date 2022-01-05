بعد تهديدها خطوط الملاحة.. هكذا دمر ريغان السفن الإيرانية ومنصاتها النفطية 

أصبحت قوات العمليات الخاصة الخيار المفضل لدى صانعي السياسة الأميركيين لمواجهة حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم. وتقدم وحدات العمليات الخاصة خيارًا ذا كفاءة عالية ومنخفضة المخاطر، ويمكنها البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء إذا لزم الأمر.

وجاءت هذه القدرات بعد عقود من الخبرة القتالية جعلت قيادة العمليات الخاصة الأميركية وحدة جيدة التجهيز وتشتهر بفعاليتها المدمرة.

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قصة النشأة

وقبل 34 عامًا، خاضت قيادة العمليات الخاصة (SOCOM) ، التي كانت آنذاك جديدة وغير مختبرة، الحرب لأول مرة، وتصدت للعدو الذي ساعد في إنشائها وهي إيران، وفي 24 أبريل 1980، توجهت فرقة عمل خاصة مؤلفة من القوات الجوية الأميركية، والجيش الأميركي، وقوة دلتا المنشأة حديثًا، إلى إيران لواحدة من أكثر مهام العمليات الخاصة جرأة في التاريخ.



من القوات الأميركية في الخليج إبان الحرب العراقية الإيرانية

وقبلها ببضعة أشهر، اقتحم الثوار الإيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين الأميركيين كرهائن، وفشلت المفاوضات مع الإيرانيين لذلك سمح الرئيس جيمي كارتر بعملية سرية لإنقاذ الرهائن.

ودعم طيارو مشاة البحرية وسلاح الجو قوة الكوماندوز المختلطة، لكن كل شيء انهار عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر بطائرة نقل على الأرض في إيران وقُتل 8 جنود أميركيين، وظل الرهائن في الأسر.

ووجدت لجنة تابعة للكونغرس أن الطبيعة المفككة للعملية التي جمعت وحدات من جميع أنحاء الجيش، كانت أحد الأسباب الرئيسية لفشلها. وأوصت اللجنة بأن تنشئ وزارة الدفاع قيادة عمليات خاصة مخصصة. ونتيجة لذلك، أدى تعديل نون-كوهين لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 1987 إلى إحياء قيادة العمليات الخاصة الأميركية (SOCOM).



جمعت سوكوم جميع وحدات العمليات الخاصة للجيش الأميركي وأضافت بعض الوحدات الجديدة - مثل فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، المعروف باسم "مطارد الليل". وكان عمر الوحدة 3 أشهر فقط عندما تم استدعاؤها للعمل ضد عدو مألوف: وهي إيران.

العراق يغزو إيران

ومستغلين حالة عدم الاستقرار التي سببتها الثورة الإيرانية في أوائل عام 1979، غزا صدام حسين والجيش العراقي إيران في أواخر عام 1980، وبدأوا حربًا دموية استمرت 8 سنوات وشهدت هجمات بالغاز ومعارك دبابات واسعة النطاق وغارات جوية جريئة.

وامتد القتال أيضًا إلى الخليج العربي، الذي يتم من خلاله شحن الكثير من إمدادات النفط العالمية.

حماية خطوط الملاحة

وقلقًا من أن الحرب يمكن أن تعطل هذا التدفق، وبدفع من الحلفاء، أطلق البيت الأبيض عملية الإرادة الجادة في يوليو 1987، ونشر السفن الحربية الأميركية في الخليج لحماية الناقلات من الهجمات العراقية والإيرانية.

ولكن القوات الأميركية لعبت دورًا كبيرًا في العملية الشاملة لوقف الهجمات على الشحن المحايد.

ومن عام 1987 إلى 1989، نشرت قيادة العمليات الخاصة العمليات الخاصة (SOCOM) قوات البحرية الخاصة، وطاقم الطائرات المقاتلة الخاصة بالحرب البحرية (SWCC) ، والمطاردون الليليون في أول عملية قتالية واسعة النطاق للقيادة.

وبصفتها وحدة العمليات البحرية الخاصة المخصصة لـ SOCOM ، كانت البحرية Navy SEALs هي الخيار الأمثل لدعم عملية Prime Chance.

ودعمت هذه القوات البحث عن السفن الإيرانية التي تزرع الألغام. وكانت طائرات MH-6s تطير فوق الخليج بحثًا عن الألغام الإيرانية.

وبالإضافة إلى سفن الألغام الكبيرة، كان على القوات الخاصة والبحرية التعامل مع أسطول القوارب الصغيرة الإيرانية.

وكانت القوارب الصغيرة المدججة بالسلاح التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني تهاجم الناقلات البطيئة مثل الضباع، وتهاجم من جميع الجهات بصواريخ شديدة الانفجار، وقذائف صاروخية، ومدافع رشاشة. كما كان يمكن للقوارب الصغيرة أيضًا زرع الألغام.

واستخدم الإيرانيون منصاتهم النفطية كمراكز مراقبة لإخطار زوارقهم الصغيرة بالأهداف المحتملة.

المواجهة الكبرى

ووقعت إحدى أهم المواجهات خلال عمليات "الفرصة الرئيسية" في 21 سبتمبر 1987. حيث كانت سفن البحرية الأميركية تتعقب إحدى الناقلات الإيرانية المشتبه في قيامها بزرع ألغام في الخليج.

وعندما تم رصد السفن الإيرانية وهي تلقي ألغامًا في البحر، قامت الطائرات الحربية بمهاجمة السفينة بمدافعها الصغيرة وصواريخها مما ألحق أضرارًا جسيمة بها.

وكانت القوات الأميركية واقفة على أهبة الاستعداد وصعدت إلى السفينة الإيرانية، وأسرت أفراد الطاقم الذين ما زالوا على متنها.

وكانت الألغام الموجودة على متن السفينة الإيرانية مطابقة لتلك الموجودة على الألغام غير المنفجرة والتي تم استردادها، بعد أن اصطدمت فرقاطة البحرية الأميركية "يو إس إس صمويل ب.روبرتس" بلغم وكادت أن تغرق في أبريل / نيسان 1988.

وبعد ربط إيران بالهجوم على الفرقاطة، ردت الولايات المتحدة بقوة بعد أيام قليلة. وشهدت قيام قوة عمل تابعة للبحرية الأميركية بمهاجمة البحرية الإيرانية وإغراق 3 سفن إيرانية، وشل قدرات السفن الإيرانية الأخرى، وتدمير منصتين نفطيتين. وكانت العملية أكبر مشاركة بحرية للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.