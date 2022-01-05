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مدفوعا بكورونا.. تصنيف الرئيس الأميركي بايدن يهوي إلى مستوى قياسي جديد 

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Joe Biden is getting Corona Vaccine
بايدن أثناء الحصول على جرعة لقاح
أميركا وبايدن

مدفوعا بكورونا.. تصنيف الرئيس الأميركي بايدن يهوي إلى مستوى قياسي جديد

72 % لا يوافقون على أداء بايدن الاقتصادي بسبب التضخم

واشنطن - بندر الدوشي

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واصل رفض أداء الرئيس الأميركي، جو بايدن، الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر وغير مسبوق في إدارته، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته CNBC-Change Research.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن 56% من الناخبين لا يوافقون على أداء بايدن، بزيادة من 54% في سبتمبر، و49% في أبريل، وبلغت نسبة التأييد له الآن 44%.

وتعرض بايدن بشكل خاص لضربة شديدة عندما تعلق الأمر برأي الجمهور حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ووباء كوفيد_19.

وعلى وجه التحديد، أشار الاستطلاع إلى أن 60% من المستطلعين رفضوا تعامل بايدن مع الاقتصاد و55% اعترضوا على استجابته للوباء.

وبالنسبة للاقتصاد، قال 72% إنهم لا يوافقون على إدارة بايدن لأسعار السلع اليومية، وذكر 66% أنهم لا يوافقون على جهود الرئيس لدعم ميزانياتهم. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 46% من المستجيبين أن أداء سوق الأسهم "ليس جيدًا" أو "ضعيفًا" على الرغم من أن أداء السوق يعتبر واحدا من أفضل سنوات السوق منذ عقود.

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وفيما يتعلق باللقاح، أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن 50% أوضحوا أن بايدن ذهب بعيدًا جدًا في إجبار المواطنين على اللقاح. وقال 26% إن الإدارة سارت في النهج الصحيح، فيما اعتبر 24% أن بايدن لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

وشمل الاستطلاع 1895 مشاركا في الفترة من 17 ديسمبر حتى 20 ديسمبر، وكان هامش الخطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

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