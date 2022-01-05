مدفوعا بكورونا.. تصنيف الرئيس الأميركي بايدن يهوي إلى مستوى قياسي جديد 

واصل رفض أداء الرئيس الأميركي، جو بايدن، الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في ديسمبر وغير مسبوق في إدارته، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته CNBC-Change Research.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن 56% من الناخبين لا يوافقون على أداء بايدن، بزيادة من 54% في سبتمبر، و49% في أبريل، وبلغت نسبة التأييد له الآن 44%.

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وتعرض بايدن بشكل خاص لضربة شديدة عندما تعلق الأمر برأي الجمهور حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ووباء كوفيد_19.

وعلى وجه التحديد، أشار الاستطلاع إلى أن 60% من المستطلعين رفضوا تعامل بايدن مع الاقتصاد و55% اعترضوا على استجابته للوباء.

وبالنسبة للاقتصاد، قال 72% إنهم لا يوافقون على إدارة بايدن لأسعار السلع اليومية، وذكر 66% أنهم لا يوافقون على جهود الرئيس لدعم ميزانياتهم. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 46% من المستجيبين أن أداء سوق الأسهم "ليس جيدًا" أو "ضعيفًا" على الرغم من أن أداء السوق يعتبر واحدا من أفضل سنوات السوق منذ عقود.

وفيما يتعلق باللقاح، أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن 50% أوضحوا أن بايدن ذهب بعيدًا جدًا في إجبار المواطنين على اللقاح. وقال 26% إن الإدارة سارت في النهج الصحيح، فيما اعتبر 24% أن بايدن لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

وشمل الاستطلاع 1895 مشاركا في الفترة من 17 ديسمبر حتى 20 ديسمبر، وكان هامش الخطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.