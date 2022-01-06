السيناتور غراهام: خطاب بايدن محاولة لإحياء رئاسته الفاشلة

هاجم السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، خطاب الرئيس جو بايدن، بذكرى اقتحام مبنى الكابيتول قبل، قائلاً إنه محاولة لإحياء "رئاسته الفاشلة".

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الخميس، أن فقدان السيطرة على الكابيتول في الأحداث التي حصلت في 6 يناير 2020، بهذه السهولة أمر مدهش، على حد وصفه.

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كما، تابع السيناتور الجمهوري مشككا في أحداث الكابيتول "لا أصدق سهولة الاقتحام"، مؤكدا ضرورة محاكمة المسؤولين عن حماية الكابيتول ليلة اقتحامه.

أتت تصريحات غراهام بعد ساعة تقريبا من خطاب الرئيس بايدن الذي حمّل فيه الرئيس السابق ترمب وبعض الجمهوريين مسؤولية اقتحام الكونغرس.

كذلك، وجه بايدن مجموعة من الاتهامات إلى ترمب، منها نشر أكاذيب بخصوص الانتخابات الماضية، بالإضافة إلى العمل لمصلحته الشخصية عندما رفض نتائج الانتخابات.

I still cannot believe a mob was able to take over the United States Capitol during such a pivotal moment – certifying a presidential election.



It would have been so easy for terrorists to boot strap onto this protest and wreak even further destruction on the U.S. Capitol. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 6, 2022

وقال بايدن أيضاً في خطابه إن ترمب رفض تسليم السلطة وأنصاره فشلوا بتعطيل الديمقراطية.

بايدن يوجه سيلاً من الاتهامات لترمب

في الأثناء، أكدت نائبة بايدن كامالا هاريس، في كلمة ألقتها قبيل بايدن، أن "اقتحام الكابيتول كان هجوما على القيم الأميركية"، وتابعت "لن نسمح للمتطرفين في أميركا بضرب ديمقراطيتنا".

وأضافت هاريس أن "يوم اقتحام الكابيتول سيبقى عالقا في ذاكرتنا"، مؤكدة على ضرورة "الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية في أميركا".

يشار إلى أن الآلاف من أنصار ترمب كانوا اقتحموا العام الماضي المبنى العريق في العاصمة، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

ما أثار حالة من الشغب العارم، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.