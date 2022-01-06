بذكرى اقتحام الكابيتول.. بايدن "ترمب مسؤول عمّا حدث"

مع حلول الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرئيس السابق دونالد ترمب رفض تسليم السلطة، مشيراً إلى أن أنصاره فشلوا بتعطيل الديمقراطية، محملاً إياه مسؤولية ما حدث.

وأكد في خطاب مساء اليوم الخميس، لإحياء ذكرى الهجوم على مبنى الكونغرس في 06 يناير 2021 الماضي أن الهجوم على مبنى الكونغرس لن يقع مجددا.

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كما، أضاف أن "العصابة التي اقتحمت الكابيتول كانت تريد تمزيق أميركا"، مشيراً إلى أن "ترمب حشد العصابة للهجوم على الكابيتول وهو جالس في البيت الأبيض".

وقال بايدن إن "ترمب لم يقم بما يلزم حينها لوقف اقتحام الكابيتول".

"ترمب نشر الأكاذيب"

إلى ذلك، أوضح أن "ترمب نشر الكثير من الأكاذيب حول الانتخابات السابقة"، لافتاً إلى أنه "كان يعمل لمصالحه الخاصة عندما رفض نتائج الانتخابات".

وبين أن الجمهوريين الذين يخافون ترمب ساهموا بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن الإدارة السابقة سعت لشطب أصوات أميركيين لتغيير النتائج وأن ترمب هزم بفارق 7 ملايين صوت ولا يوجد أي دليل على تزوير الانتخابات.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن "اقتحام الكابيتول كان هجوما على القيم الأميركية"، وتابعت "لن نسمح للمتطرفين في أميركا بضرب ديمقراطيتنا".

وأضافت هاريس أن "يوم اقتحام الكابيتول سيبقى عالقا في ذاكرتنا"، مؤكدة على ضرورة "الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية في أميركا".

يشار إلى أن الآلاف من أنصار ترمب كانوا اقتحموا العام الماضي المبنى العريق في العاصمة، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

ما أثار حالة من الشغب العارم، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.