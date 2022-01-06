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بذكرى اقتحام الكابيتول.. بايدن "نرفض العنف في بلادنا"

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U.S. President Joe Biden speaks with reporters after delivering remarks on the November jobs report at the White House in Washington, U.S., December 3, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

بذكرى اقتحام الكابيتول.. بايدن "نرفض العنف في بلادنا"

العربية.نت - وكالات

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مع حلول الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية في الولايات المتحدة أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يرفض أن "يصبح العنف السياسي هو القاعدة" في البلاد.

فبحسب فقرات تم بثها مسبقا، من خطاب يفترض أن يلقيه مساء اليوم الخميس لإحياء ذكرى الهجوم على مبنى الكونغرس في 06 يناير 2021 الماضي (2021)، دعا بايدن مواطنيه إلى اختيار شكل الأمة التي يريدونها.

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"العنف السياسي"

وقال: "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل بأن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟".

كما أضاف "لا يمكننا تحمل تبعات أن نصبح أمة من هذا النوع"، في إشارة إلى انتشار مظاهر العنف عند كل خلاف سياسي.

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

يذكر أن الرئيس الأميركي عمد لفترة طويلة الى تجنب ذكر سلفه دونالد ترمب بالاسم علنا عند التطرق إلى هذا الملف، لكن هذه المرة قرر بايدن على ما يبدو كسر القاعدة، و"التطرق بشكل علني إلى المسؤولية الخاصة للرئيس السابق في الفوضى التي وقعت حينها"، وصعقت أميركا والعالم لها، وفق ما أعلنت أمس الناطقة باسمه جين ساكي.

ويتوقع أن يلقي الرئيس الديمقراطي كلمته عند الساعة 14,00 ت.غ من الكابيتول، حيث مقر الكونغرس، وإلى جانبه نائبته كامالا هاريس.

يشار إلى أن الآلاف من أنصار ترمب كانوا اقتحموا العام الماضي المبنى العريق في العاصمة، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

ما أثار حالة من الشغب العارم، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

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