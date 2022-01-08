.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني: ندعم المبادرة الأممية في السودان

  • الخط
من تظاهرات السودان
من تظاهرات السودان

بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني: ندعم المبادرة الأممية في السودان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد بيان سعودي إماراتي أميركي بريطاني، اليوم السبت، دعم المبادرة الأممية للحوار في السودان، داعياً الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة العملية الانتقالية.

وأشار البيان إلى تطلعه أن تنتهي المبادرة الأممية في السودان بانتخابات ديمقراطية، مؤكداً وقوفه مع تطلعات الشعب السوداني بتحقيق الاستقرار والحرية والازدهار.

السودان.. لجنة الأطباء تدعو لإبعاد الأطفال عن التظاهرات العرب والعالم السودان.. لجنة الأطباء تدعو لإبعاد الأطفال عن التظاهرات

وكانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق اليوم، دعم مبادرة الحوار الأممية في السودان.

كما حضت الخارجية الأميركية جميع الأطراف السودانية على اغتنام فرصة الحوار، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى انتهاء مهمة البعثة الأممية في السودان بإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الولايات المتحدة دعوتها القادة والمسؤولين في السودان إلى إجراء حوار شامل حول الانتقال الديمقراطي.

فقد أعلنت مولي في، مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لشؤون إفريقيا، في بيان، أنها التقت في السودان مع القيادات المدنية وأعضاء المجلس السيادي لإيضاح السياسة الأميركية.

كما أشارت إلى أنها شددت على أن الولايات المتحدة لن توسع العلاقات الثنائية بين البلدين، دون توقف القوى الأمنية عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين، وفق تعبيرها.

دعم أممي للحوار

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أمس، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

تظاهرات السودان 25-12-2021 (فرانس برس)
تظاهرات السودان 25-12-2021 (فرانس برس)

احتجاجات متواصلة

كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021)، مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

وقد أدت منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمدوك نفسه، إلى سقوط ما يقارب 60 قتيلاً من المتظاهرين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية، وهي لجنة مدنية ساهمت بشكل واسع في الحراك المدني الذي انطلق في ديسمبر قبل سنوات من أجل عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتوصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. لصوص يهاجمون مشاهير أثناء تصوير مسلسل مصر.. لصوص يهاجمون مشاهير أثناء تصوير مسلسل
انتظروه متنكرين.. ما لا تعرفه عن ليلة مقتل سليماني انتظروه متنكرين.. ما لا تعرفه عن ليلة مقتل سليماني
الأكثر قراءة
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
تحرش بيتيمات وزواج عرفي.. تفاصيل حبس رجل أعمال شهير بمصر تحرش بيتيمات وزواج عرفي.. تفاصيل حبس رجل أعمال شهير بمصر
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
بعد حبسه.. تفاصيل صادمة عن تحرش رجل أعمال مصري بيتيمات بعد حبسه.. تفاصيل صادمة عن تحرش رجل أعمال مصري بيتيمات
قبل أن تذهب
الرقائق الذكية.. ريادة تنزلق من الولايات المتحدة وتصبح الأداة الأقوى بيد الصين
الرقائق الذكية.. ريادة تنزلق من الولايات المتحدة وتصبح الأداة الأقوى بيد الصين
اكتشف المزيد