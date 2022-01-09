.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيناتور يهاجم بايدن: مخجل أن تسعَوْا لتخفيف العقوبات عن نظام إرهابي!

  • الخط
نووي إيران صواريخ
تعبيرية
نووي إيران

سيناتور يهاجم بايدن: مخجل أن تسعَوْا لتخفيف العقوبات عن نظام إرهابي!

رغم العقوبات المفروضة على طهران .. مبيعات النفط الإيراني ترتفع بنسبة 40% خلال 2021

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

هاجم السيناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، إدارة الرئيس، جو بايدن، بسبب مواصلتها التفاوض مع إيران والعمل على تخفيف العقوبات، رغم مواصلة الميليشيات المدعومة من إيران هجماتها على القوات الأميركية وسط قفزة في مبيعاتها النفطية غير المشروعة.

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إنه لأمر سيئ أن يواصل بايدن المحادثات لإحياء اتفاق أوباما النووي الخطير مع إيران".

وتابع بالقول: "بايدن يسعى لتخفيف العقوبات، والتي تعني عشرات المليارات من الدولارات لنظام إيران بالرغم من دعم النظام الإرهابي الإيراني للهجمات بالوكالة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.. أمر مخجل!".

وكان تقرير لصحيفة "واشنطن فري بيكون" Washington Free Beacon الأميركية كشف عن ارتفاع شحنات النفط الإيراني غير المشروعة بنسبة 40% في عام 2021، حيث كانت الصين وسوريا أكبر مستوردي هذا الخام الخاضع لعقوبات شديدة، ووفقًا للأرقام التي نشرتها مجموعة رقابية تسلط الضوء على التراخي في تنفيذ العقوبات من قبل إدارة بايدن تجاه إيران، وهو الأمر الذي رفع من مستوى دعم النظام للميليشيات بخلاف قربه من امتلاك سلاح نووي.

تقرير أممي سري: ميناء جاسك الإيراني مصدر أسلحة الحوثي اليمن اليمن والحوثي تقرير أممي سري: ميناء جاسك الإيراني مصدر أسلحة الحوثي
الكونغرس الأميركي: إيران أعاقت التحقيق في حادث الأوكرانية أميركا الكونغرس الأميركي: إيران أعاقت التحقيق في حادث الأوكرانية

ومن عام 2020 إلى عام 2021 - عندما بدأت إدارة بايدن المفاوضات مع إيران حول إعادة الاتفاق النووي مجددا وبدأت في التغاضي عن العقوبات المفروضة على النظام المتشدد - زادت صادرات النفط الإيرانية بمقدار 123 مليون برميل، أو 40%، وفقًا لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) والتي تتبع عن كثب ناقلات النفط الإيرانية غير القانونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف منها نسيان حافظة النقود وبطاقات الهوية.. 6 علامات مبكرة تشير للإصابة بالخرف
دولة خليجية تعتزم غربلة مواطنيها المستفيدين من الدعم الحكومي دولة خليجية تعتزم غربلة مواطنيها المستفيدين من الدعم الحكومي
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
بعد حبسه.. تفاصيل صادمة عن تحرش رجل أعمال مصري بيتيمات بعد حبسه.. تفاصيل صادمة عن تحرش رجل أعمال مصري بيتيمات
قبل أن تذهب
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
التحالف يكشف تورط إيران بدعم الحوثيين في عمليات القرصنة بالبحر الأحمر
اكتشف المزيد