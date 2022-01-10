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القبض على أميركي هدد بقتل ترمب خلال محادثات مع الأمن

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In this file photo taken on October 21, 2020, US President Donald Trump speaks to the press as he departs the White House in Washington, DC. (AFP)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

القبض على أميركي هدد بقتل ترمب خلال محادثات مع الأمن

توماس ويلنكي أبدى اهتمامه بقتل الرئيس الأميركي السابق خلال مقابلة في يوليو 2020 مع شرطة الكونغرس الأميركي وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية

نيويورك - رويترز

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وجهت السلطات الأميركية اتهامات جنائية إلى رجل من نيويورك بالتهديد بقتل الرئيس السابق دونالد ترمب، حسبما أظهرت وثائق محكمة نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الاثنين.

وتظهر الشكوى الجنائية التي تم فض أختامها اليوم الاثنين أن توماس ويلنكي من منطقة روكاواي بيتش في نيويورك أبدى اهتمامه بقتل ترمب خلال مقابلة في يوليو 2020 مع شرطة الكونغرس الأميركي، وفي بضع مكالمات هاتفية في 2021 مع جهاز الخدمة السرية.

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وتمت الإشارة إلى ترمب بالوصف "فرد رقم 1" في الشكوى التي تم رفعها لمحكمة بروكلين الاتحادية. وتقول إشارة على الهامش إن "فرد رقم 1" كان رئيساً للولايات المتحدة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2020.

وصدر أمر بالقبض على ويلنكي يوم الجمعة الماضي. ولم يعلّق محاميه على هذه الاتهامات، كذلك لم يعلّق مكتب الادعاء الأميركي في بروكلين عليها.

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