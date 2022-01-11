.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول أميركي: نووي إيران أسرع من وتيرة مباحثات فيينا

  • الخط
FILE PHOTO: Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani and delegations wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria December 17, 2021. EU Delegation in Vienna/EEAS/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo
من محادثات فيينا - أرشيفية
نووي إيران

مسؤول أميركي: نووي إيران أسرع من وتيرة مباحثات فيينا

إسرائيل تتبرأ من أي اتفاق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤول أميركي لمجلة فورين بوليسي أنه إذا استمرت الوتيرة البطيئة للمفاوضات في فيينا فقد تضطر واشنطن إلى إعادة النظر في الاتفاق مع إيران.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن وتيرة التفاوض في فيينا لا تواكب وتيرة تقدم برنامجِ إيران النووي.

وأكد المسؤول الأميركي لفورين بوليسي أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني حققت "بعض التقدم" في الأسابيع الأخيرة ، لكن ليس بما يكفي لإجراء مفاوضات مفتوحة.

يأتي ذلك في وقت أبدت تل أبيب غضبها من مجريات المفاوضات حتى الآن، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" أن بلاده غيرُ ملزمة بأي اتفاق مع إيران.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رفضه للمحادثات الساعة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن بلاده ستحافظ على حركتها الكاملة لردع إيران من الحصول على قدرات نووية.

وتابع: "إيران على رأس قمة التحديات لدينا. إيران هي رأس الأخطبوط الذي ينطلق نحو كل حدودنا" عبر وكلائها وأسلحتها. نحن ليلاً ونهاراً في مواجهة إيران ووكلائها".

واستؤنفت قبل أسبوع في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي يوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم، وذلك رغم أن الوقت بدأ ينفد.

روسيا عن محادثات فيينا: بطيئة.. وإيران: الاتفاق قريب إيران روسيا عن محادثات فيينا: بطيئة.. وإيران: الاتفاق قريب

وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، إن أجواء التفاؤل في محادثات فيينا ناجمة عن إرادة كل المتفاوضين للتوصل إلى "اتفاق موثوق ومستقر".

من جانبه، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف".. إنه ناقش مع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا "إنريكي مورا" سبل تسريع محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورفعِ العقوبات.

وأكد أوليانوف أنه التقى أيضا مع كبير مفاوضي إيران "علي باقري".. وتبادل معه الآراء والتقييمَ بشأن مجموعة كاملة من القضايا الخلافية التي يجب تسويتها لضمان إحياء الاتفاق ورفعِ العقوبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا
قبل أن تذهب
هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟
هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد