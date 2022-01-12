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سيناتور أميركي: الحوثيون وكلاء لإيران ويستهدفون السعودية

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مسلحون حوثيون (أ ف ب)
عناصر حوثية في صنعاء - أرشيفية

سيناتور أميركي: الحوثيون وكلاء لإيران ويستهدفون السعودية

دبي - العربية.نت

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أكد عضو لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران ويزعزعون استقرار المنطقة.

المالكي من شبوة: نعلن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد اليمن المالكي من شبوة: نعلن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد

وقال في تصريح لـ"العربيةو/الحدث"، تعليقاً على تحرير شبوة، إن الميليشيات المدعومة من طهران تستهدف السعودية، والمدنيين فيها.

كما أضاف "لطالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة للإيرانيين، فسنواجه مشكلة".

تحرير شبوة.. وانطلاق عملية حرية اليمن السعيد

وكانت قيادة ألوية العمالقة، أعلنت مساء الاثنين، استكمال تحرير محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بعد الانتهاء من تحرير مديرية "عين"، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في المحافظة.

وأكدت في بيان استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، موضحة أنه بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)

هذا وأعلن الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، من شبوة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" اليوم الثلاثاء، موضحاً أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، بالإضافة إلى غيرها من المناطق.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع.

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