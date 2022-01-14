تقرير أميركي صادم حول ربط "إنستغرام القاصرين" بتجار المخدرات

أرسل السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، خطابًا إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Meta الأربعاء، يطالب فيه بإجابات بخصوص تقرير حديث وجد أن تطبيق إنستغرام Instagram يسمح للمستخدمين القصر بالبحث عن المخدرات غير المشروعة وأن خوارزمياته تساعد في ربطهم بتجار المخدرات وفقاً للفوكس نيوز الأميركية.

ووفقًا لتحقيق أجراه مشروع الشفافية التقنية (TTP) ، الذي أنشأ العديد من حسابات Instagram للقُصّر الافتراضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا حيث اكتشف سماح المنصة بالوصول إلى حساب يبيع عقاقير مثل Xanax في غضون نقرتين.

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وقارن التقرير هذا بالنقرات الخمس التي يتطلبها الخروج من التطبيق.

وأوضح التقرير أيضًا كيف أن الميزات التلقائية للتطبيق لم تفشل فقط في منع القاصرين من البحث عن حسابات بيع المخدرات، بل أدت أيضًا إلى تسريع العملية. ويأتي ذلك على الرغم من الإرشادات المجتمعية للشركة التي تحظر شراء أو بيع العقاقير غير الطبية أو الصيدلانية.

وكتب هاولي: "نتائج التقرير مروعة، خاصة أن أمتنا تواجه وباء الجرعة الزائدة من المخدرات وتدهورا مقلقا في الصحة العقلية للمراهقين، بسبب جائحة كورونا، واستشهد بحدوث 100000 حالة وفاة بسبب الجرعة الزائدة من المخدرات بين مايو 2020 وأبريل 2021.

وباء الموت واليأس

وتابع: "من غير المعقول أن تساعد أي شركة وتحرض على وباء الموت واليأس هذا. لسوء الحظ، نظرًا لتجاهل إنستغرام Instagram الصارخ للصحة العقلية لمستخدميها الصغار، فإن نتائج تحقيق ليست صادمة".

وطلب هاولي من زوكربيرغ شرح الخطوات التي اتخذها إنستغرام Instagram لفرض إرشادات المجتمع الخاصة ضد بيع المخدرات والأدوية غير المشروعة والعقاقير المخدرة، وطلب أيضًا تفاصيل بشأن البروتوكولات التي يمتلكها Instagram لإزالة مثل هذه الحسابات. واستفسر هاولي أيضًا عما إذا كان Instagram شركاء في تطبيق القانون ضد مثل هذه الممارسات.



وطلب هاولي من زوكربيرف الرد على أسئلته بحلول 31 يناير.

وبعد تقارير عن التأثير السلبي لـ إنستغرام Instagram على الصحة العقلية للشباب، قدم هاولي تشريعات في سبتمبر لمحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن الضرر الذي تسببه منتجاتها للأطفال.





ويستخدم حوالي أربعة من كل 10 أميركيين Instagram مقارنة بحوالي سبعة من كل 10 أميركيين يستخدمون Facebook ، وفقًا لاستطلاع Pew Research نُشر في أبريل الماضي.

ومن بين المستخدمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، تقول الغالبية (81%) إنهم يستخدمون إنستغرام Instagram.



وأكثر من 40% من مستخدمي التطبيق تقل أعمارهم عن 22 عامًا، ويستخدم حوالي 22 مليون مراهق التطبيق يوميًا، وفقًا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.