خامنئي ينشر فيديو لقتل ترمب افتراضياً.. والبيت الأبيض يرفض التعليق

رفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين بساكي التعليق على مقطع فيديو نشر على موقع المرشد الأعلى الإيراني يصور ضربة بطائرة بدون طيار تقتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وردا على سؤال، رفضت بساكي مسألة إدانة نشر الفيديو أو التعليق على المسألة.

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أصدر المرشد الأعلى مقطع فيديو متحركًا على موقعه الرسمي على الإنترنت، يصور اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في لفتة استفزازية في وقت تجري المحادثات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني.

ويظهر الفيديو الذي نشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى علي خامنئي، مسؤولين عسكريين إيرانيين يناورون بمراقبة عالية التقنية ومركبات قتالية بدون طيار تجاه ترمب بينما يلعب الغولف في بيئة شبه استوائية مماثلة لمنزله في فلوريدا.

Jen Psaki refuses to condemn a video from Iran's Supreme Leader that depicts a drone strike killing President Trump. pic.twitter.com/k8Cscy0pME — RNC Research (@RNCResearch) January 13, 2022

يأتي ذلك بعد الذكرى الثانية لاغتيال الولايات المتحدة في 3 يناير/كانون الثاني 2020 لقاسم سليماني، القائد السابق ومهندس العمليات شبه العسكرية الإيرانية السرية في الخارج.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إيران فرض عقوبات على ترمب و50 من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين الآخرين الذين يُزعم تورطهم في عملية قتل سليماني في غارة بطائرة بدون طيار في بغداد استهدفت أيضًا أبو مهدي المهندس، الزعيم السابق للميليشيات الإيرانية، وقتلته.

وشملت قائمة العقوبات الإيرانية الرمزية إلى حد كبير، الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض روبرت أوبراين. ووصفت الولايات المتحدة العقوبات بأنها استفزازية.