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سرحان قاتل روبرت كينيدي سيظل مسجوناً رغم توصية بإطلاق سراحه

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Sirhan Sirhan is shown in this handout photo taken February 9, 2016, and provided by the California Department of Corrections and Rehabilitation. Sirhan, the assassin of Democratic presidential candidate Robert Kennedy in 1968, faces a California parole board for the 15th time on Wednesday. REUTERS/California Department of Corrections and Rehabilitation/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
سرحان سرحان

سرحان قاتل روبرت كينيدي سيظل مسجوناً رغم توصية بإطلاق سراحه

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان معتبراً أنه لا يزال يمثل تهديداً للجمهور ولم يتحمل مسؤولية جريمة غيرت مسار التاريخ الأميركي

ساكرامنتو (الولايات المتحدة) - أسوشييتد برس

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رفض حاكم ولاية كاليفورنيا أمس الخميس منح سرحان سرحان، الذي اغتال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في العام 1968، إفراجاً مشروطاً، قائلاً إن القاتل لا يزال يمثل تهديداً للجمهور ولم يتحمل مسؤولية جريمة غيرت مسار التاريخ الأميركي.

وتم إطلاق النار على كينيدي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن نيويورك، بعد لحظات من إعلانه فوزه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية المحورية في كاليفورنيا عام 1968. وأصيب خمسة آخرون خلال إطلاق النار في فندق أمباسادور بلوس أنجلوس.

صورة لروبرت كينيدي تعود لمايو 1968
صورة لروبرت كينيدي تعود لمايو 1968

ورفض الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي أشار إلى روبرت كينيدي باعتباره "بطلاً سياسياً" بالنسبة له، توصية من لجنة مكونة من شخصين من مفوضي الإفراج المشروط قالت إنه يجب إطلاق سراح سرحان البالغ من العمر 77 عاماً.

وكانت توصية هذه اللجنة قد أدت في أغسطس الماضي إلى انقسام عائلة كينيدي، حيث أيد اثنان من أبناء القتيل، هما دوغلاس كينيدي وروبرت كينيدي جونيور، إطلاق سراحه، وعارضه أشقاؤهما وأمهما بشدة.

في معرض قراره، قال نيوسوم إن عملية الاغتيال كانت "من بين الجرائم الأكثر شهرة في التاريخ الأميركي"، وبصرف النظر عن التسبب في "معاناة لا حد لها" لزوجة كينيدي الحامل آنذاك وأطفاله العشرة، قال نيوسوم إن الاغتيال "تسبب أيضاً في ضرر كبير للشعب الأميركي".

وكتب نيوسوم أن الاغتيال "قلب الانتخابات الرئاسية عام 1968.. السيد سرحان قتل السيناتور كينيدي خلال موسم مظلم من الاغتيالات السياسية، وبعد تسعة أسابيع فقط من مقتل الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، وبعد أربع سنوات ونصف من مقتل شقيق السيناتور كينيدي، الرئيس جون كينيدي".

حاكمكاليفرونيا غافين نيوسوم
حاكمكاليفرونيا غافين نيوسوم

وأشار نيوسوم إلى ما وصفه بـ"الروايات المتغيرة" لسرحان بشأن القتل، ورفضه تحمل المسؤولية عنه، معتبراً ذلك دليلاً على عدم أهليته للإفراج المشروط.

وكان قد قال سرحان إنه لا يتذكر مقتل روبرت كنيدي رغم أنه قال أيضاً إنه أطلق النار عليه، لأنه كان غاضباً من دعمه لإسرائيل.

وحُكم على سرحان بالإعدام في عام 1969، لكن تم تخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة بعد أن حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام. وسبق أن تم رفض الإفراج المشروط عنه 15 مرة.

صورة لسرحان في المحكمة عام 1968
صورة لسرحان في المحكمة عام 1968
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ولمحت محامية سرحان، أنجيلا بيري، في بيان مكتوب إلى أن نيوسوم أذعن لاعتبارات سياسية في رفضه الإفراج عن موكلها.

وقالت بيري: "في حين أنني أدرك أن الإفراج عن السيد سرحان يضع الحاكم نيوسوم أمام حسابات سياسية صعبة، إلا أن القرار القانوني بالإفراج عنه واضح ومباشر. نحن على ثقة في أن المراجعة القضائية لقرار الحاكم ستظهر أنه قد أخطأ".

وقالت أرملة كنيدي، إثيل (93 عاماً)، وستة من أبنائها الذين انضموا إليها في معارضة العفو المشروط، في بيان مشترك إنهم يشعرون "بارتياح شديد" لقرار نيوسوم.

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