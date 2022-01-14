سرحان قاتل روبرت كينيدي سيظل مسجوناً رغم توصية بإطلاق سراحه

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا أمس الخميس منح سرحان سرحان، الذي اغتال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في العام 1968، إفراجاً مشروطاً، قائلاً إن القاتل لا يزال يمثل تهديداً للجمهور ولم يتحمل مسؤولية جريمة غيرت مسار التاريخ الأميركي.

وتم إطلاق النار على كينيدي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن نيويورك، بعد لحظات من إعلانه فوزه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية المحورية في كاليفورنيا عام 1968. وأصيب خمسة آخرون خلال إطلاق النار في فندق أمباسادور بلوس أنجلوس.

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ورفض الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي أشار إلى روبرت كينيدي باعتباره "بطلاً سياسياً" بالنسبة له، توصية من لجنة مكونة من شخصين من مفوضي الإفراج المشروط قالت إنه يجب إطلاق سراح سرحان البالغ من العمر 77 عاماً.

وكانت توصية هذه اللجنة قد أدت في أغسطس الماضي إلى انقسام عائلة كينيدي، حيث أيد اثنان من أبناء القتيل، هما دوغلاس كينيدي وروبرت كينيدي جونيور، إطلاق سراحه، وعارضه أشقاؤهما وأمهما بشدة.

في معرض قراره، قال نيوسوم إن عملية الاغتيال كانت "من بين الجرائم الأكثر شهرة في التاريخ الأميركي"، وبصرف النظر عن التسبب في "معاناة لا حد لها" لزوجة كينيدي الحامل آنذاك وأطفاله العشرة، قال نيوسوم إن الاغتيال "تسبب أيضاً في ضرر كبير للشعب الأميركي".

وكتب نيوسوم أن الاغتيال "قلب الانتخابات الرئاسية عام 1968.. السيد سرحان قتل السيناتور كينيدي خلال موسم مظلم من الاغتيالات السياسية، وبعد تسعة أسابيع فقط من مقتل الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، وبعد أربع سنوات ونصف من مقتل شقيق السيناتور كينيدي، الرئيس جون كينيدي".

وأشار نيوسوم إلى ما وصفه بـ"الروايات المتغيرة" لسرحان بشأن القتل، ورفضه تحمل المسؤولية عنه، معتبراً ذلك دليلاً على عدم أهليته للإفراج المشروط.

وكان قد قال سرحان إنه لا يتذكر مقتل روبرت كنيدي رغم أنه قال أيضاً إنه أطلق النار عليه، لأنه كان غاضباً من دعمه لإسرائيل.

وحُكم على سرحان بالإعدام في عام 1969، لكن تم تخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة بعد أن حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام. وسبق أن تم رفض الإفراج المشروط عنه 15 مرة.

ولمحت محامية سرحان، أنجيلا بيري، في بيان مكتوب إلى أن نيوسوم أذعن لاعتبارات سياسية في رفضه الإفراج عن موكلها.

وقالت بيري: "في حين أنني أدرك أن الإفراج عن السيد سرحان يضع الحاكم نيوسوم أمام حسابات سياسية صعبة، إلا أن القرار القانوني بالإفراج عنه واضح ومباشر. نحن على ثقة في أن المراجعة القضائية لقرار الحاكم ستظهر أنه قد أخطأ".

وقالت أرملة كنيدي، إثيل (93 عاماً)، وستة من أبنائها الذين انضموا إليها في معارضة العفو المشروط، في بيان مشترك إنهم يشعرون "بارتياح شديد" لقرار نيوسوم.