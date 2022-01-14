غراهام محذرا مكانويل: عليك العمل مع ترمب أو لن أصوت لك

قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن الرئيس السابق دونالد ترمب هو "قائد الفريق" الجمهوري في عام 2022 سواء وافق النقاد أو المنتقدون داخل الحزب أم لا، وفقا لتصريحاته لقناة فوكس نيوز الأميركية.

وقال غراهام إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لن يحظى بتأييده لمنصب قيادة الحزب إذا لم يستطع العمل مع ترمب.

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وأضاف "لن أصوت لأي شخص لا يمكن أن يكون له علاقة عمل مع الرئيس ترمب ليكون فريقًا للتوصل إلى جدول أعمال أميركا أولا لإظهار الفرق بيننا وبين الديمقراطيين الليبراليين".

"ولن أصوت لأي شخص يترشح لزعامة مجلس الشيوخ كجمهوري ما لم يثبتوا لي أنهم يستطيعون الدفاع عن جدول أعمال أميركا أولا وأن يكون لهم علاقة عمل مع الرئيس ترمب، لأنك إذا لم تستطع فعل ذلك سوف تفشل." وأوضح غراهام كذلك أن ترمب هو العضو الأكثر أهمية في الحزب.

وتعرضت علاقة ماكونيل وترمب للفتور مؤخرًا، حيث تبادل الانتقادات اللاذعة مع الرئيس السابق.

وقال مصدر مطلع على المحادثة لقناة فوكس نيوز إن غراهام اتصل بترمب قبل ظهوره على برنامج "هانيتي". لكن المصدر أشار إلى أن انتقاد غراهام لمكونيل لم يكن بأمر من الرئيس السابق.

وقال غراهام يوم الخميس: "ليس عليك الموافقة على كل ما يفعله أو يقوله الرئيس ترمب، أنا لا أفعل ذلك".

"ولكن يجب أن تكون لديك علاقة عمل لأن حزبنا لن يفعل ما يمكن علينا فعله إذا لم نعمل كفريق من 2022 إلى 2024، حيث يجب أن يعمل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع أجندة أميركا أولى بقيادة الرئيس السابق ترمب".

وأضاف غراهام: "سيكون عام 2024 هنا ولكن إذا لم نفز في عام 2022 ، عار علينا، إنهم يحاولون منحنا الانتخابات".

وأضاف "أفضل طريقة للفوز بمجلس الشيوخ هي أن نكون فريقًا، وإذا فزنا في عام 2022، يجب أن نبقى فريقًا وقائد الفريق هو دونالد ترمب ، سواء أعجبك ذلك أم لا".