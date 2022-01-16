تكساس: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي ترتاده الجالية الإسرائيلية

احتجز مسلح، السبت، عددا من الرهائن في كنيس يهودي في تكساس ترتاده الجالية الإسرائيلية، وأفادت مصادر العربيةبأن المسلح يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما.

#URGENT: Several hostages reported at Jewish temple in Colleyville, Texas#Colleyville l #TX

Police confirm several church-goers are being held by a gunman inside Beth Israel Temple. Several agencies are responding.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/NCoIV71iUW — Dahboo7 (@dahboo7) January 15, 2022

وأضافت مصادر العربية أن شقيقة المسلح حكم عليها بـ 85 عاما لقتلها عميل FBI وجنديا أميركيا.

مادة اعلانية

وذكرت أنباء أن المسلح احتجز 4 رهائن بينهم حاخام في كنيس "بيث إسرائيل".

وأكدت شرطة كوليفيل أن المسلح يحتجز الرهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في تكساس، فيما لم تحدد عددهم.

وأجلت شرطة كوليفيل السكان من محيط الكنيس، وطلبت عدم الاقتراب، فيما تم نشر قوات مكافحة الإرهاب.

وأوردت وسائل الإعلام أن الشرطة بدأت مفاوضات مع شخص داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به.

كما ذكرا وسائل إعلام أميركية أن محتجز الرهائن قال في تسجيل صوتي قبل حذفه إنه سيموت خلال العملية.