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تكساس: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي ترتاده الجالية الإسرائيلية

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الشرطة الأميركية - تكساس
الشرطة الأميركية - تكساس

تكساس: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي ترتاده الجالية الإسرائيلية

شرطة كوليفيل: المسلح يحتجز الرهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في تكساس

دبي _ العربية.نت

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احتجز مسلح، السبت، عددا من الرهائن في كنيس يهودي في تكساس ترتاده الجالية الإسرائيلية، وأفادت مصادر العربيةبأن المسلح يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما.

وأضافت مصادر العربية أن شقيقة المسلح حكم عليها بـ 85 عاما لقتلها عميل FBI وجنديا أميركيا.

وذكرت أنباء أن المسلح احتجز 4 رهائن بينهم حاخام في كنيس "بيث إسرائيل".

وأكدت شرطة كوليفيل أن المسلح يحتجز الرهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في تكساس، فيما لم تحدد عددهم.

وأجلت شرطة كوليفيل السكان من محيط الكنيس، وطلبت عدم الاقتراب، فيما تم نشر قوات مكافحة الإرهاب.

وأوردت وسائل الإعلام أن الشرطة بدأت مفاوضات مع شخص داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به.

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كما ذكرا وسائل إعلام أميركية أن محتجز الرهائن قال في تسجيل صوتي قبل حذفه إنه سيموت خلال العملية.

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