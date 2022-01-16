السيناتور تيد كروز يحذر لبنان: لن نسمح بإثراء عملاء إيران

وجه السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي تحذيرات قوية إلى لبنان بسبب خطط استخدام الغاز المصري الذي سيمر عبر سوريا إلى بيروت قائلا بأنه سيتم فرض عقوبات على لبنان وعلى كل الدول المشاركة في حال انتهكت العقوبات الأميركية.

وقال في تغريدة له رد على تطمينات السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا من عدم نية واشنطن فرض عقوبات على لبنان بسبب خط الغاز الذي سيمر عبر سوريا : " نصيحة سيئة للغاية. على لبنان أن يقلق مطلقا من انتهاك العقوبات الأميركية. كما يجب على كل دولة مشاركة أن تقلق أيضا. وتابع "لن يسمح الكونغرس لفريق بايدن بإثراء وكلاء إيران ، لا سيما الطغاة الدمويون مثل الأسد. وسيتم فرض العقوبات الأميركية".

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وكان مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قد قال الجمعة إن سفيرة الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، فيما يتعلق بخطط تلقي إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.

ويسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة النقص الحاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وورد في بيان من مكتب رئيس الوزراء أن السفيرة دوروثي شيا سلمت ميقاتي كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية "أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".

وبموجب الخطة التي اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر الماضي، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان، والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير.

غير أن الخطة واجهت تعقيداً بسبب العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، مما دفع المسؤولين اللبنانيين لأن يطلبوا من واشنطن الحصول على إعفاء.