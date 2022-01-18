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بومبيو: الحوثيون يعرّضون حياة الأميركيين للخطر.. وبايدن يرى أنهم ليسوا إرهابيين

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وزير الخارجية الأأميركي مايك بومبيو (أرشيفية- رويترز)
مايك بومبيو
اليمن والحوثي

بومبيو: الحوثيون يعرّضون حياة الأميركيين للخطر.. وبايدن يرى أنهم ليسوا إرهابيين

وزير الخارجية الأميركي السابق قال إن الحوثيين المدعومين من إيران قاموا بشن ضربة إرهابية صاروخية على نقطتين للشحن الدولي في أبوظبي، وهم يعرضون حياة الأميركيين هناك للخطر.. يجب على واشنطن سحب عرض تخفيف العقوبات عن إيران

العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يقول عنهم الرئيس جو بايدن إنهم ليسوا إرهابيين، قاموا بشن ضربة إرهابية صاروخية على نقطتي نقل عالميتين في أبوظبي.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الإماراتيين والأميركيين الذين يقيمون هناك معرضون للخطر.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تلغي على الفور عرضها بتخفيف العقوبات عن الإرهاب.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الاثنين، بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 6 آخرين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان، إن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي "أرشيفية"

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاثنين، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان "نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".

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وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

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