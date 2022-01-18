سيناتور أميركي يطالب بإعادة تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

وصف السيناتور الجمهوري البارز جيم انهوف عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي ميلشيات الحوثي بـ"الإرهابيين" ودعا إلى تصنيفهم منظمة إرهابية، مدينا الهجوم الذي تعرضت له الإمارات وتبنته الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، "تظهر هجمات اليوم المميتة على أصدقائنا في الإمارات مرة أخرى أن الحوثيين المدعومين من إيران إرهابيون"، مضيفاً "كما أشرت العام الماضي، كان من الخطأ من قبل إدارة بايدن رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب، وتابع "يجب استعادة هذا التصنيف الآن".

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محاسبة أميركية للحوثيين

وكانت واشنطن قد تعهّدت الإثنين بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، الإثنين.

Today's deadly attacks on our friends in the UAE demonstrate, yet again, that the Iran-backed Houthis are terrorists. As I noted last year, it was a mistake for @POTUS to lift the Houthis' terrorism designation, and he should restore that designation now. https://t.co/2kPcBSqAAy — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) January 17, 2022

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان اليوم، أن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.

إدانة واستنكار بشدة

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان "نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".

هل بإمكان واشنطن إعادة #ميليشيات_الحوثي إلى قائمة الإرهاب؟.. وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب: لا خيار إلا المواجهة العسكرية#العربية pic.twitter.com/pvIppnOf3M — العربية (@AlArabiya) January 17, 2022

وفاة 3 أشخاص

هذا وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.