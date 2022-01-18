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الأولى من نوعها.. واشنطن تتجه لفرض عقوبات على انفصاليي أوكرانيا

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Russian-backed separatists cover their ears as they fire a mortar towards Ukrainian troops outside the village of Sanzharivka, northeast of Debaltseve, eastern Ukraine, Wednesday, Feb. 11, 2015.(AP)
جنود أوكرانيون موالون لروسيا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

الأولى من نوعها.. واشنطن تتجه لفرض عقوبات على انفصاليي أوكرانيا

يتوجه بلينكين إلى أوروبا للقاء القيادة الأوكرانية ونظيره الروسي

واشنطن - بندر الدوشي

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في خطوة هي الأولى من نوعها ومع اشتداد الأزمة الأوكرانية بين الغرب ورسيا، تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات مالية على الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

ويتوجه وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى أوروبا للقاء القيادة الأوكرانية ونظيره الروسي في سعي دبلوماسي ضاغط تأمل واشنطن أن يثني روسيا عن غزو جارتها، وفقاً لصحيفة "وول ستريت" الأميركية.

ومع تصاعد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لاتخاذ إجراءات سريعة لردع التصعيد الروسي، قال مسؤولون أميركيون إن الإجراء المقبل ضد الأفراد الأوكرانيين بدلاً من الحكومة الروسية يبرز بعض تردد الإدارة الأميركية في مواجهة موسكو مباشرة.

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وتأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في تحقيق انفراجة دبلوماسية بعد أن فشلت أربع جولات من المحادثات الأسبوع الماضي في تضييق الفجوة بين موسكو والدول الغربية.

ويمكن الإعلان عن العقوبات الجديدة والتي ستجمد أصول أربعة أفراد على الأقل، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وستكون هذه هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس جو بايدن في إبريل الماضي بهدف معاقبة الأفراد المرتبطين بالعدوان الخارجي لروسيا.

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