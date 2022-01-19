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قلق أميركي من احتمال نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا

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رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو وبوتين (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

قلق أميركي من احتمال نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا

مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار مناورات عسكرية وشن هجوم محتمل ضد أوكرانيا

واشنطن - فرانس برس

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أعرب مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، عن خشية الولايات المتحدة من احتمال أن يصبح تواجد القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية دائما، وبالتالي يمهد لنشر أسلحة نووية روسية في هذا البلد المتاخم لأوكرانيا وبولندا.

وتوجهت قوات عسكرية روسية إلى بيلاروسيا بعد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الاثنين، أن البلدين سيجريان مناورات عسكرية مشتركة الشهر المقبل. وهذه الخطوة التي جاءت دون إشعار مسبق لدول المنطقة كما جرت العادة رفعت من مستوى التوتر مع الغرب الذي يخشى غزوا روسيا محتملا لأوكرانيا.

وقال المسؤول إن حجم القوات الروسية التي تصل إلى موسكو "أبعد مما نتوقعه من مناورات عادية".

وأضاف "التوقيت جدير بالملاحظة، وبالطبع يثير مخاوف من نية روسيا نشر قوات في بيلاروسيا تحت ستار المناورات العسكرية المشتركة بهدف شن هجوم محتمل ضد أوكرانيا".

وأشار المسؤول إلى أن التعديلات المقترحة على دستور بيلاروسيا في استفتاء مقرر الشهر المقبل قد يسمح للوجود العسكري الروسي بأن يصبح دائما.

وتابع "مسودة التعديلات الدستورية هذه قد تشير إلى مخطط بيلاروسيا للسماح لقوات روسية تقليدية ونووية بالتمركز على أراضيها"، مؤكدا أن هذا يمثل "تحديا للأمن الأوروبي وقد يتطلب ردا".

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وقال المسؤول إن أعداد القوات التي تم حشدها "تتجاوز بالطبع ما يمكن أن نتوقعه عندما يتعلق الأمر بمناورات عادية".

ولفت إلى أن المناورات العادية التي تشمل على سبيل المثال تسعة آلاف جندي تتطلب إخطار الدول المجاورة مسبقا قبل 42 يوما. أما إذا تجاوز العدد 13 ألفا، عندها يتطلب الأمر وجود مراقبين دوليين. وأردف "هذا ما يبدو عليه الأمر الطبيعي هنا. إنه شيء مختلف تماما".

وقال المسؤول الأميركي إن "لوكاشينكو مع مرور الوقت بات يعتمد أكثر فأكثر على روسيا في شتى أنواع الدعم، ونعلم أنه لا يحصل على هذا الدعم بشكل مجاني". وأضاف "من الواضح أن روسيا تستغل ضعف لوكاشينكو وتطالبه بقليل من سندات الدين المتراكمة".

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