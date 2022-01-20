سيناتور جمهوري يتوعد بتمزيق الاتفاق النووي فور تسلم الحزب للسلطة
كروز: إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية
توعد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، بإلغاء أي اتفاق نووي مع إيران في أول يوم يتولى فيه الجمهوريون السلطة، واصفا المفاوضات والصفقة المحتملة بالكارثية.
Biden can't provide the Ayatollah those guarantees. They are feverishly working on a catastrophic new deal that'll leave Iran's nuclear program intact while pouring billions into the regime.— Ted Cruz (@tedcruz) January 19, 2022
Unless it's a Senate-ratified treaty, it will be torn up on Day 1 of the next GOP admin. https://t.co/HFsXdJFU49
وقال في تغريدة له "لا يستطيع بايدن تقديم ضمانات للنظام الإيراني"، وتابع " إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليمًا بينما تضخ المليارات في النظام".
وتوعد قائلا "لم تكن الصفقة معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ، فسيتم تمزيقها في اليوم الأول من إدارة الحزب الجمهوري للسلطة".
وكانت مصادر أميركية وأوروبية قد كشفت أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلى خامنئي نفسه.
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