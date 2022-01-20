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سيناتور جمهوري يتوعد بتمزيق الاتفاق النووي فور تسلم الحزب للسلطة 

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تيد كروز
نووي إيران

سيناتور جمهوري يتوعد بتمزيق الاتفاق النووي فور تسلم الحزب للسلطة

كروز: إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية

واشنطن - بندر الدوشي

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توعد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، بإلغاء أي اتفاق نووي مع إيران في أول يوم يتولى فيه الجمهوريون السلطة، واصفا المفاوضات والصفقة المحتملة بالكارثية.

وقال في تغريدة له "لا يستطيع بايدن تقديم ضمانات للنظام الإيراني"، وتابع " إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليمًا بينما تضخ المليارات في النظام".

وتوعد قائلا "لم تكن الصفقة معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ، فسيتم تمزيقها في اليوم الأول من إدارة الحزب الجمهوري للسلطة".

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وكانت مصادر أميركية وأوروبية قد كشفت أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلى خامنئي نفسه.

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