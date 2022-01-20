رفض طلب ترمب منع نشر وثائق الاعتداء على مبنى الكابيتول

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وسعى ترمب إلى منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، مستندا إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.

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وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية برفض طلب ترمب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.

وكانت لجنة الكونغرس التي تحقق بواقعة الاعتداء على الكابيتول، أصدرت مذكرات استدعاء، الثلاثاء، شملت رودي جولياني، وهو شخصية محورية في محاولات إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، و3 آخرين من مساعدي الرئيس السابق.

وهذه الاستدعاءات هي الأحدث في سلسلة من الطلبات التي أرسلتها لجنة مجلس النواب إلى أشخاص ضمن الدائرة المقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب للإدلاء بشهادتهم، بعد أن حولت اللجنة تركيزها إلى مسؤولين في قلب حملة ترمب.