السيناتور جيم ريش: ميلشيا الحوثي وكيل إرهابي تابع للنظام الإيراني

أدان السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الهجمات الإرهابية التي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة واصفا الحوثيين بالوكيل الإرهابي التابع لنظام إيران.

I condemn the #Houthi strikes on infrastructure in the #UAE, which tragically killed 3 & wounded others. My condolences to all those affected. Yet again, this is an act of a dangerous #Iran-backed terrorist proxy, not a responsible member of the int’l community. This must stop. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) January 18, 2022

وقال في تغريدة له "أدين الضربات على البنية التحتية في الإمارات والتي أدت إلى مقتل 3 وإصابة آخرين بشكل مأساوي واقدم تعازيّ لجميع المتضررين".

وأضاف "مرة أخرى ، هذا عمل خطير من وكيل إرهابي يدعمه النظام الإيراني وليس عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي ،يجب أن يتوقف هذا".

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من جهته دعا يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، اليوم الأربعاء، الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقدم السفير الإماراتي ملخصًا حول اتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحدا ردًا على هجوم الحوثي الإرهابي.

وبحث الجانبان الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.