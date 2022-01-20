.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السيناتور جيم ريش: ميلشيا الحوثي وكيل إرهابي تابع للنظام الإيراني

  • الخط
السيناتور جيم ريش

السيناتور جيم ريش: ميلشيا الحوثي وكيل إرهابي تابع للنظام الإيراني

الإمارات تدعو واشنطن لإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أدان السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الهجمات الإرهابية التي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة واصفا الحوثيين بالوكيل الإرهابي التابع لنظام إيران.

وقال في تغريدة له "أدين الضربات على البنية التحتية في الإمارات والتي أدت إلى مقتل 3 وإصابة آخرين بشكل مأساوي واقدم تعازيّ لجميع المتضررين".
وأضاف "مرة أخرى ، هذا عمل خطير من وكيل إرهابي يدعمه النظام الإيراني وليس عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي ،يجب أن يتوقف هذا".

سيناتور جمهوري يتوعد بتمزيق الاتفاق النووي فور تسلم الحزب للسلطة  أميركا نووي إيران سيناتور جمهوري يتوعد بتمزيق الاتفاق النووي فور تسلم الحزب للسلطة 

من جهته دعا يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، اليوم الأربعاء، الإدارة الأميركية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقدم السفير الإماراتي ملخصًا حول اتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحدا ردًا على هجوم الحوثي الإرهابي.

وبحث الجانبان الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جونسون يرفض تقديم استقالته.. ويعتزم اتخاذ خطوة جريئة جونسون يرفض تقديم استقالته.. ويعتزم اتخاذ خطوة جريئة
اكتشف المزيد