بعد عام من رئاسة بايدن.. ترمب: نحن في ورطة

انتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس، جو بايدن، في مقابلة حصرية على قناة فوكس نيوز، بعد انتهاء أول عام من إدارته.

وعلق ترمب على تصريح بايدن الذي تم انتقاده بشدة عندما توقع "توغلا طفيفا" محتملا في أوكرانيا من قبل القوات الروسية، لكنه عرض أيضًا دعمًا دبلوماسيًا للرئيس، بغض النظر عن خلافاتهما الشخصية.

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فيما قال عن بايدن: "لقد كان هذا وقتًا حزينًا للغاية بالنسبة لبلدنا. أريده أن ينسى السياسة وأريده أن يقوم بعمل جيد. يجب أن يقوم بعمل جيد".

وتابع "بلدنا في ورطة.. لا أعتقد أنه كان لدينا أي شيء مماثل في هذا البلد. عندما تنظر إلى هذا الوضع الرهيب في أفغانستان، فإن الطريقة التي خرجوا بها، كان يمكن الحصول عليها بقوة وكرامة مع الاحتفاظ بقاعدة باغرام الجوية".

أما فيما يتعلق بالعام الأول لبايدن بشكل عام، ناقش ترمب كيف قاد الرئيس الأميركي بقية العالم إلى عدم احترام الولايات المتحدة. وقال ترمب: "لا أعتقد أننا كنا في هذا الوضع من قبل.. أشعر بالخجل مما حدث في العام الماضي مع بلدنا. أشعر بالخجل مما يحدث، وكذلك الأميركيون.إنهم يخجلون ويحرجون. لم يروا هذا، لا أعتقد أننا رأينا مثل هذا من قبل".

كما انتقد التضخم في عهد بايدن وأزمة الحدود مع تدفق ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، والانسحاب الكارثي من أفغانستان، والذي أدى إلى مقتل 13 جنديًا أميركيًا بعد 18 شهرًا من عدم وقوع إصابات تحت قيادته.

فيما توقع أن السياسة الخارجية الضعيفة لإدارة بايدن تجاه خصمي الولايات المتحدة روسيا والصين قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في أقل من شهر.