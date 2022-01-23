بايدن يبحث التهديد الروسي لأوكرانيا مع فريقه للأمن القومي

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن التقى بفريقه للأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمستشار ستيف ريتشيتي، حيث تم بحث الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع ركز على الإجراءات العدوانية الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا وجهود التهدئة، إضافة إلى إجراءات الردع التي يتم تنسيقها مع حلفاء واشنطن بما في ذلك عمليات التسليم الجارية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

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وجدد الرئيس الأميركي تهديده لروسيا بفرض عواقب وصفها بالسريعة والخطيرة على الكرملين إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت إرسال 12 طائرة من طراز "سوخوي" إلى بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية، تزامناً مع توجيهات للخارجية الأميركية لعائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف، فيما أكد سفير أوكرانيا لدى لندن أنه لا يستبعد طلب نشر عسكريين بريطانيين في بلاده حال تعرضها لتهديد حقيقي من روسيا.

يأتي ذلك فيما وصفت الخارجية الروسية بيان بريطانيا حول سعيها لتنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا بالتضليل الإعلامي.

واعتبرت موسكو أن التصريح البريطاني يمثل دليلا جديدا على أن دول الناتو هي من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

ودعت الخارجية الروسية نظيرتها البريطانية إلى وقف ما وصفته بالأنشطة الاستفزازية والتخلي عن نشر ما قالت إنه هراء.

وكانت الخارجية البريطانية اتهمت روسيا بالسعى إلى تنصيب زعيم موال لها في كييف تزامنا مع التفكير في غزو أوكرانيا واحتلالها.

وأضافت الخارجية البريطانية أن موسكو تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.