.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن يبحث التهديد الروسي لأوكرانيا مع فريقه للأمن القومي

  • الخط
الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتين وأزمة مستمرة حول أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

بايدن يبحث التهديد الروسي لأوكرانيا مع فريقه للأمن القومي

روسيا: البيان البريطاني حول أوكرانيا هراء ودليل جديد على سعي الناتو للتصعيد

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشف البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن التقى بفريقه للأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمستشار ستيف ريتشيتي، حيث تم بحث الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن الاجتماع ركز على الإجراءات العدوانية الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا وجهود التهدئة، إضافة إلى إجراءات الردع التي يتم تنسيقها مع حلفاء واشنطن بما في ذلك عمليات التسليم الجارية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

تعبيرية
تعبيرية

وجدد الرئيس الأميركي تهديده لروسيا بفرض عواقب وصفها بالسريعة والخطيرة على الكرملين إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت إرسال 12 طائرة من طراز "سوخوي" إلى بيلاروسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية، تزامناً مع توجيهات للخارجية الأميركية لعائلات دبلوماسييها بمغادرة كييف، فيما أكد سفير أوكرانيا لدى لندن أنه لا يستبعد طلب نشر عسكريين بريطانيين في بلاده حال تعرضها لتهديد حقيقي من روسيا.

يأتي ذلك فيما وصفت الخارجية الروسية بيان بريطانيا حول سعيها لتنصيب رئيس موال لها في أوكرانيا بالتضليل الإعلامي.

بريطانيا: روسيا تسعى لتنصيب زعيم موال لها بأوكرانيا.. وموسكو ترد العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بريطانيا: روسيا تسعى لتنصيب زعيم موال لها بأوكرانيا.. وموسكو ترد
تصريحاته أغضبت أوكرانيا.. رئيس البحرية الألمانية يستقيل العرب والعالم تصريحاته أغضبت أوكرانيا.. رئيس البحرية الألمانية يستقيل

واعتبرت موسكو أن التصريح البريطاني يمثل دليلا جديدا على أن دول الناتو هي من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

ودعت الخارجية الروسية نظيرتها البريطانية إلى وقف ما وصفته بالأنشطة الاستفزازية والتخلي عن نشر ما قالت إنه هراء.

وكانت الخارجية البريطانية اتهمت روسيا بالسعى إلى تنصيب زعيم موال لها في كييف تزامنا مع التفكير في غزو أوكرانيا واحتلالها.

وأضافت الخارجية البريطانية أن موسكو تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طعنة في ظهر فرنسا.. ورقة أوكرانيا لإعادة تقارب واشنطن وباريس طعنة في ظهر فرنسا.. ورقة أوكرانيا لإعادة تقارب واشنطن وباريس
اكتشف المزيد