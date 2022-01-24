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أ ف ب : واشنطن تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

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نووي إيران (خاص العربية.نت
تعبيرية
نووي إيران

أ ف ب : واشنطن تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

ردّاً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى

دبي _ العربية.نت

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جدّدت واشنطن الإثنين تأكيدها على أنّها "مستعدة" لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك ردّاً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة فرانس برس إنّ "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم"، محذّراً من أنّه "لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصّل إلى تفاهم".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق الاثنين، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم "جيد" بشأن إحياء الاتفاق النووي.

من محادثات فيينا
من محادثات فيينا

وقال عبداللهيان في تصريحات متلفزة: "التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان مباشرة مع إحداهما الأخرى غير صحيحة".

وأضاف: "الجانب الأميركي يبعث برسائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران".

وتابع: "حالياً إيران لا تتحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة.. لكن إذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

وسبق لطهران أن رفضت جلوس مفاوضيها الى الطاولة نفسها مع المفاوضين الأميركيين، على اعتبار أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، وعودتها الى طاولة المباحثات مع الآخرين تتطلب أولاً عودتها للاتفاق.

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وقال أمير عبداللهيان اليوم "مباحثاتنا المباشرة هي مع مجموعة 4+1"، في إشارة الى الدول التي لا تزال في الاتفاق، مضيفاً أن "مباحثتنا غير المباشرة مع الولايات المتحدة تتم عبر (دبلوماسي الاتحاد الأوروبي انريكي) مورا و(دبلوماسيي) بلد أو بلدين مشاركين في مباحثات فيينا".

وتستمر المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وتجري إيران المباحثات مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين في الاتفاق النووي، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

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