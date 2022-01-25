السيناتور ريش: كل مشاكل الشرق الأوسط بسبب إيران والاتفاق النووي ضعيف

انتقد السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش النظام الإيراني معتبرا أن مشاكل الشرق الأوسط هي بسبب إيران وتدور حولها. ودعا إدارة بايدن إلى التعاون مع إسرائيل لوقف جهود نظام طهران للحصول على سلاح نووي واصفا الصفقة النووية بالمخيبة والغير قادرة على إيقاف حصول إيران على سلاح نووي.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر"كل مشاكل الشرق الأوسط تدور حول إيران، لقد كان الاتفاق النووي أداة ضعيفة وضعت الإيرانيين على طريق امتلاك سلاح نووي حتى عندما نريد إيقاف ذلك". وتابع "لا تمتلك إدارة بايدن القوة للقيام بما يجب القيام به وسيتعين علينا ترك ذلك لإسرائيل للقيام بذلك".

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وكانت واشنطن الإثنين قد جددت تأكيدها على أنّها "مستعدة" لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق حول النووي الإيراني، وذلك ردّاً على طرح طهران هذه الفرضية للمرة الأولى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة فرانس برس إنّ "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعاليةً، وهو أمر ملحّ للتوصّل سريعاً إلى تفاهم"، محذّراً من أنّه "لم يعد لدينا وقت تقريبًا للتوصّل إلى تفاهم".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق الاثنين، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم "جيد" بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وتابع: "حالياً إيران لا تتحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة.. لكن إذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".

وسبق لطهران أن رفضت جلوس مفاوضيها الى الطاولة نفسها مع المفاوضين الأميركيين، على اعتبار أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، وعودتها الى طاولة المباحثات مع الآخرين تتطلب أولاً عودتها للاتفاق.