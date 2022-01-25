السيناتور هاغرتي: النظام الإيراني إرهابي ويجب وقف المحادثات معه فورا

دعا السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي بيل هاغرتي إلى إنهاء المحادثات مع إيران فورا على خلفية استمرار هجمات وكلاء إيران على القوات الأميركية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ودعا إلى تشديد العقوبات بشكل فوري على نظام إيران الإرهابي.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "كل أسبوع تكون هناك هجمات جديدة من قبل وكلاء إيران في اليمن ضد القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط".

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وتابع "يجب على إدارة بايدن إنهاء المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المعيب بشكل خطير ، وإيقاف تخفيف العقوبات على النظام الإرهابي الإيراني".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت الاثنين، تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستييّن على أبوظبي، في وقت سابق، واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية، مرفقة فيديو لذلك الاستهداف.

وقالت وزارة الدفاع على "تويتر": "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام".