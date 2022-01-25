مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي سفراء السعودية والإمارات لمناقشة هجمات الحوثي

أفادت مصادر أميركية، بأن مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان التقى بسفيرة السعودية وسفير الإمارات بواشنطن، وبحث سوليفان مع سفير الإمارات يوسف العتيبة والسفيرة السعودية ريما بنت بندر آل سعود، الهجمات الحوثيية المستمرة.

وأكد المستشار الأميركي التزام الولايات المتحدة بالحرص على أمن كل من السعودية والإمارات.

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كما رحبت الأطراف الثالثة خلال اللقاء بالجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

هذا ونددت الخارجية الأميركية في وقت سابق الاثنين بهجمات الميليشيات الحوثية على الإمارات والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا.

وأكد أن واشنطن تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستييّن على أبوظبي، في وقت سابق، واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية، مرفقة فيديو لذلك الاستهداف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال، الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد في تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، قال إنها استخدمت فجر الاثنين بعملية إطلاق صواريخ باليستية.

وقبيل ذلك بساعات أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

أدانت كثير من الدول العربية والإسلامية، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية والإمارات، مؤكدة تأييدها لكل التدابير والإجراءات التي يتخذها البلدان في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهم.