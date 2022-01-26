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بلينكن: بحثت مع وزير خارجية الكويت أهمية منع إيران من النووي

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بلينكن: بحثت مع وزير خارجية الكويت أهمية منع إيران من النووي

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مباحثاته مع وزير خارجية الكويت على أهمية منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ أحمد ناصر الصباح في واشنطن، بحثت مع وزير خارجية الكويت مفاوضات إيران النووية".

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كما أشاد بدور دولة الكويت الريادي في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

من جانبه قال الشيخ الصباح "نثمن الجهود الأميركية في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة".

بلينكن وأحمد الصباح
بلينكن وأحمد الصباح

وتابع "نتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب".

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