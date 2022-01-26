بلينكن: بحثت مع وزير خارجية الكويت أهمية منع إيران من النووي
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مباحثاته مع وزير خارجية الكويت على أهمية منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ أحمد ناصر الصباح في واشنطن، بحثت مع وزير خارجية الكويت مفاوضات إيران النووية".
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كما أشاد بدور دولة الكويت الريادي في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
من جانبه قال الشيخ الصباح "نثمن الجهود الأميركية في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة".
وتابع "نتعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب".
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