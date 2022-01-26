سيناتور أميركي: يجب إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

دعا السيناتور الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي توم كوتون، إدارة بايدن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية فورا، منتقدا ما وصفه بالضعف الذي تعاني منه الإدارة الحالية.

وقال في تغريدة "هاجم المتمردون الحوثيون آلاف القوات الأميركية في عمل إرهابي لا يمكن إنكاره. لكن الرئيس بايدن لا يعتقد أننا يجب أن نسميهم إرهابيين". وتابع "مرارًا وتكرارًا استخف هذا الرئيس وأساء فهم أعداء أميركا وهي نقطة ضعف يستغلها الأعداء بسعادة".

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وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال مساء الاثنين، إن الرئيس جو بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

فيما أكد خلال مؤتمر صحفي أن هجمات المتمردين الحوثيين على الإمارات والسعودية تصعيد خطير، مشيرا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وقبيل ذلك دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجدداً الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

تعاون وثيق

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفاً أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب".



وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في جازان جنوب السعودية.