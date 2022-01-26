ناج وحيد تشبث بقارب مقلوب.. فقدان 39 شخصا قبالة فلوريدا

أعلن خفر السواحل الأميركي عن فقدان أثر 39 شخصا انقلب قاربهم قبالة سواحل فلوريدا، لافتا إلى أنه يشتبه في أنها "عملية لتهريب البشر".

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022

وأضاف أنه تم تنبيه السلطات اليوم فقط بعد أن عثر على رجل متشبث بقارب منقلب على بعد 45 ميلا شرق فورت بيرس إنليت، مشيرا إلى أن أطقم إنقاذ خفر السواحل لا تزال تبحث عن ناجين آخرين.

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فيما قال الناجي للسلطات إنه استقل مع 39 آخرين القارب في بيميني، جزيرة الباهاما على بعد 50 ميلا من ميامي، ليلة السبت، مشيرا إلى أن القالب انقلب نتيجة "الأحوال الجوية القاسية".

وأضاف أنه لم يكن هناك من يرتدي سترة نجاة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان القارب في طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى مكان آخر.

يشار إلى أنه الولايات المتحدة سجلت محاولات الهجرة غير الشرعية منذ بداية عام 2021 وحتى الـ1 من أكتوبر الماضي مستوى قياسيا، حيث أوقفت السلطات 1.7 مليون مهاجر على الحدود الأميركية.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين عام 2019 على حدود الولايات المتحدة 977509 أشخاص، ليشهد هذا الرقم بعد ذلك انخفاضا ملموسا عام 2020 بسبب جائحة كورونا إذ تم توقيف 458088.